Члены семей погибших воинов получили земельные участки в собственность

Приказы о передаче в собственность земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства были вручены ко Дню Вооруженных сил Украины.

Справка

С 1 июля 2014 года по настоящее время членам семей погибших воинов (пунктом 14 статьи 12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» предусмотрено первоочередное право на землю) предоставлено 140 разрешений на разработку документации по землеустройству относительно отвода земельных участков сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов общей площадью 197,2981 га; передано в собственность 82 земельных участка общей площадью 111,8119 га, из которых 59 земельных участков - для ведения личного крестьянского хозяйства общей площадью 109,1711 га.



Всего участникам АТО (ООС) предоставлено 11237 разрешений на разработку документации по землеустройству относительно отвода земельных участков сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов общей площадью 15923,9633 га; передано в собственность 8039 земельных участков общей площадью 10269,7176 га, из которых 5241 земельный участок - для ведения личного крестьянского хозяйства общей площадью 9944,9796 га.

С семьями погибших участников ООС встретился исполняющий обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области Василий Саранча. От имени председателя Харьковской областной государственной администрации Юлии Светличной он пожелал всем здоровья, благополучия и мирного неба.– Земельные наделы получили: дочь Сергея Шевченко, матери Сергея Клюева и Николая Белоцерковца, а также родители Андрея Новака, – отметил Василий Саранча. – Мы склоняем головы перед героизмом и самоотверженностью этих ребят. Их храбрость и любовь к Родине - достойный пример всем нам.Во время встречи присутствующие после минуты молчания вспомнили поименно каждого бойца:, гранатометчик 58-й отдельной механизированной бригады, родился 18 мая 1974 г. в г. Новопокровке Чугуевского района Харьковской области. Погиб солдат 23 ноября 2017 года. Указом Президента Украины №42/2018 от 26.02.2018 года за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга Сергей посмертно награжден орденом «За мужество» III степени;, солдат, заместитель командира взвода 92-й отдельной механизированной бригады, родился 2 августа 1977 года в Харькове, а умер от ран 21 мая 2015 года;, солдат, водитель 54-й отдельной механизированной бригады, умер от ран в ожоговом отделении второй городской больницы Днепра 26 марта 2017 года. Ему было всего 26 лет;, капитан, старший офицер пограничной оперативно-розыскной группы пограничной комендатуры Луганского пограничного отряда, родился 20 июня 1981 года в Луганске. Андрей погиб 14 декабря 2014 года в пгт Новоайдаре Луганской области.