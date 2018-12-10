Синоптик: «В Украину идет циклон»

Об этом сообщила
синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
“Уже завтра в южной части, особенно на юго-востоке, Приазовье, а до конца суток также на востоке и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой области) синоптическая ситуация существенно осложнится", - отметила Диденко.
Синоптик уточнила, что ожидается дождь, местами с мокрым снегом, возможны сильные осадки, усиление северо-западного ветра до штормового.
Диденко отметила, что на море будет штормить, прогнозируется мокрый снег, на дорогах - гололедица.
В Киеве завтра существенные осадки маловероятны.
"Остальные территории Украины пока останется во влажном туманном воздухе без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться около нуля, на юге + 2, + 5 градусов, в Крыму до +7 градусов", - сказала синоптик.
12 декабря циклон охватит непогодой большинство областей Украины, кроме западных областей.
"12-13 декабря в столице погода также усложнится, будет мокрый снег, порывистый ветер и гололед с гололедом. Температура воздуха ночью до -1 градуса, днем 0, + 1 градус. Похолодание, которое немного подсушит дороги и воздуха, придет в Украину ориентировочно с 15 декабря", - предупредила Диденко.
Синоптик добавила, что погода недели будет крайне нестабильной.
"Поэтому не пугайтесь возможных мигреней, прыжков артериального давления и другого физического дискомфорта - осень не хочет отступать, зима хочет уже на трон", - отметила Диденко.