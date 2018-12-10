Украина

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Синоптик: «В Украину идет циклон»

Синоптик: «В Украину идет циклон»
11 декабря в Украину ворвется циклон южного происхождения.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

“Уже завтра в южной части, особенно на юго-востоке, Приазовье, а до конца суток также на востоке и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой области) синоптическая ситуация существенно осложнится", - отметила Диденко.

Синоптик уточнила, что ожидается дождь, местами с мокрым снегом, возможны сильные осадки, усиление северо-западного ветра до штормового.

Диденко отметила, что на море будет штормить, прогнозируется мокрый снег, на дорогах - гололедица.

Погода в Харькове: впрочем, ничего нового


В Киеве завтра существенные осадки маловероятны.

"Остальные территории Украины пока останется во влажном туманном воздухе без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться около нуля, на юге + 2, + 5 градусов, в Крыму до +7 градусов", - сказала синоптик.

12 декабря циклон охватит непогодой большинство областей Украины, кроме западных областей.

"12-13 декабря в столице погода также усложнится, будет мокрый снег, порывистый ветер и гололед с гололедом. Температура воздуха ночью до -1 градуса, днем ​​0, + 1 градус. Похолодание, которое немного подсушит дороги и воздуха, придет в Украину ориентировочно с 15 декабря", - предупредила Диденко.

Синоптик добавила, что погода недели будет крайне нестабильной.

"Поэтому не пугайтесь возможных мигреней, прыжков артериального давления и другого физического дискомфорта - осень не хочет отступать, зима хочет уже на трон", - отметила Диденко.

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