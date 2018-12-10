«Политехник» побеждает только на выезде 10 декабря 2018 г. Олег Столбецов 0 0

На прошедшей неделе харьковский «Политехник» в рамках чемпионата Украины в мужской Суперлиге сыграл два матча в гостях и в обоих добился победы.

В четверг подопечные Владимира Коваля играли в столице против местного клуба «Киев-баскет». На старте поединка ни одна, ни другая команда не могли поразить кольцо соперника почти три с половиной минуты, но затем последовали два подряд дальних броска киевлян из-за шестиметровой дуги – 6:0. Гости не только догнали соперника, но и вышли вперед, однако первая четверть закончилась со счетом 18:12 в пользу хозяев. Во втором периоде харьковчане были сильнее – 15:19, и на большой перерыв команды ушли при перевесе «Киев-баскета» в два пункта – 33:31. Заключительный период начался при счете 54:51, но харьковчане смогли переломить ход борьбы и в итоге победили – 77:81.



Самыми полезными игроками в командах стали: у «Киев-баскета» – Морис Крик (17 очков, 4 подбора, 4 результативные передачи), Грегори Мангано (14, 11, 1) и Павел Крутоус (14, 4, 1), у «Политехника» – Делван Грэм (31, 13, 1), Тэлджон Джамарвиус Кромер (24, 6, 6) и Роман Козлов (14, 2, 3).



Из Киева путь подопечных Владимира Коваля пролег в Черкассы – в субботу они сразились с «Черкасскими обезьянами». Первый период остался за хозяевами паркета – 25:22, но уже к большому перерыву политехники вели в счете – 42:43. Вторая половина матча прошла уже с преимуществом харьковчан. Заключительная четверть стартовала при счете 56:67, а финальная сирена зафиксировала победу «Политехника» – 71:89.



На этот раз самыми полезными игроками оказались: у «Черкасских обезьян» – Александр Кольченко (22, 4, 3) и Кристофер Джарод Коукли (17, 8, 2), у «Политехника» – Роман Козлов (24, 3, 2), Делван Грэм (20, 11, 1) и Тэлджон Дзамарвиус Кромер (20, 5, 9).



Теперь в активе «Политехника» – три победы, и все они одержаны на выезде. Набрав в 13 встречах 16 очков, харьковчане поднялись на пятую строчку турнирной таблицы. Следующий матч подопечные Владимира Коваля проведут 23 декабря в 14.00 в Днепре против одноименного местного клуба, который с 21 очком после 12 игр находится на второй позиции.



5 декабря в Киеве прошла жеребьевка пар 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины среди мужских команд. Чтобы попасть туда, «Политехнику» сначала нужно обыграть днепровский «Днепр-2». Если это произойдет, то в четвертьфинале харьковчане встретятся с «Химиком» из Южного Одесской области. Первая встреча должна состояться 26 декабря в Харькове, ответная – 5 января в Южном.