Кинологи-пенитенциарии побывали в Нацгвардии 10 декабря 2018 г. Павел Гусев 0 0

Кинологи государственного учреждения «Сумская исправительная колония (№116)» приняли участие в совместной тренировке служебных собак, которые прошли на базе воинской части №3051 Национальной гвардии Украины.

Во время мероприятия кинологи Национальной гвардии Украины поделились своим практическим опытом с целью улучшения выполнения упражнений: задержание предполагаемого преступника, преодоление полосы препятствий, выбор вещи по запаху человека и другие, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Также внимание кинологов колонии было обращено на ошибки, которые могут допускаться при проведении различных упражнений.



Как отметил начальник Сумской исправительной колонии Анатолий Гамалей, качественная тренировка служебных собак гарантирует высокий уровень готовности действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации.