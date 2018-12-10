В ХОГА сообщили о ситуации с укрытиями для жителей Харькова и области 10 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В случае критического обострения ситуации на фронте или начала боевых действий на территории Харьковской области в регионе существуют естественные убежища для более чем двух миллионов жителей.