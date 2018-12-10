Общество

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В ХОГА сообщили о ситуации с укрытиями для жителей Харькова и области

В ХОГА сообщили о ситуации с укрытиями для жителей Харькова и области
В случае критического обострения ситуации на фронте или начала боевых действий на территории Харьковской области в регионе существуют естественные убежища для более чем двух миллионов жителей.
Эти данные, как информирует newsroom, сообщил на брифинге, посвященном военному положению, глава Департамента гражданской защиты ХОГА Павел Пономаренко.

– Есть простейшие укрытия: подвалы зданий, погреба, подземные переходы, метрополитен. Этого хватит, чтобы разместить 2,8 миллиона человек. Только в Харькове четыре тысячи убежищ. Сейчас часть из них приводят в порядок, степень готовности составляет 70%. Для того, чтобы узнать их местоположение, необходимо обратиться на горячую линию "101" или в управление "Жилкомсервиса", - рассказал чиновник.

По его словам, часть укрытий находится в частных руках и владельцы не спешат приводить их в надлежащее состояние. В связи с этим прокуратура направила в суды области около 50 исков. В ХОГА также отметили, что в случае ЧП жители будут оповещены при помощи радио, телевидения и различных средств связи.

Вместе с тем чиновники заверили, что ситуация в Харьковской области остается стабильной и спокойной. По словам главы Департамента оборонной и мобилизационной работы, а также взаимодействия с правоохранительными органами Алексея Максимова, силовики готовы обеспечить безопасность граждан при помощи контртеррористических и антидиверсионных мероприятий.

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