На Харьковщине предотвратили заказное убийство 10 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Прокуратура совместно с СБУ предотвратила заказное убийство 51-летнего змиевского предпринимателя.

Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (организация похищения человека, организация покушения на умышленное убийство по заказу из корыстных побуждений).



По данным следствия, организатор преступления - знакомый потерпевшего. Фермеры долгое время дружили и вели бизнес, но часто ссорились из-за денег. 42-летний подозреваемый сотрудничал с фирмой потерпевшего, поэтому хорошо знал о достатке фермера.



После очередной ссоры из-за долгов и финансовых обязательств бизнес-партнер решил похитить друга, а после того, как жертва перепишет на него свои активы, – убить.



Для этого злоумышленник через знакомых подыскал «киллера», которому предложил похитить фермера. В переговорах он обсуждал, каким способом запугивать и пытать жертву. Предлагалось применить паяльник, а если пытки не помогут, то убить семью пострадавшего. Также заказчик настаивал на том, что похищенный «не должен выйти живым».



Подозреваемый обещал хорошо заплатить киллеру, как только активы предпринимателя перейдут к нему. На решение «организационных» вопросов он дал около 30 тысяч грн. Деньги тратились на транспорт, мобильную связь. Кроме того, «киллер» арендовал дом в Харькове, где должна была состояться кровавая расправа.



В ходе спецоперации оперативники имитировали похищение фермера. Исполнитель сообщил, где находится пострадавший. Заказчик приехал в съемный дом, чтобы лично требовать деньги у предпринимателя. Там его и задержали.



Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.