Кабмин объявил войну пенсионерам-мошенникам 10 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Украинские чиновники решили осуществить новые проверки для того, чтобы выявить мошенников-пенсионеров, число которых в последнее время увеличилось.