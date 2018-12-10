Украина

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Кабмин объявил войну пенсионерам-мошенникам

Кабмин объявил войну пенсионерам-мошенникам
Украинские чиновники решили осуществить новые проверки для того, чтобы выявить мошенников-пенсионеров, число которых в последнее время увеличилось.
Нововведения, которые коснутся украинских пенсионеров, прописаны в правительственном законопроекте. Это регулярные посещения пенсионных фондов, где пенсионеры должны будут и фотографироваться, и оставлять подпись и даже отпечатки своих пальцев. Не все пенсионеры осознают, зачем необходимы такие перемены. Тем более, что многим из них по разным причинам действительно сложно будет каждые полгода посещать пенсионные фонды. Это, среди прочего, проблемы со здоровьем: некоторым людям сложно даже до порога дома дойти, информируют «Экономические новости».

Вместе с тем, экономисты согласны с тем, что большое количество средств из Пенсионного фонда уходят не тем людям, которые действительно нуждаются в помощи от государства. В частности, мошенники получают пенсии для умерших. Вместе с тем, чиновники говорят о том, что настоящие пенсионеры не ощутят серьезного дискомфорта от инноваций.

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