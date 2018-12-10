В Харькове проведут учения по гражданской обороне 10 декабря 2018 г. источник 0 0

В Харькове проведут учения по гражданской обороне.

Как сообщил журналистам директор Департамента гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации Павел Пономаренко, учения проведут с пятницы на субботу. В них будут участвовать как обычные граждане, так и специализированные организации, а также служба спасателей и правоохранители.



Первая часть учений будет открытой для общественности: ее будут освещать СМИ, вторая - только для специалистов. В частности, будет проверена готовность метро принять людей в случае чрезвычайной ситуации.



В Харьковской области достаточно укрытий на случай чрезвычайной ситуации (4 тысячи в Харькове, 1 тысяч – в области). Они могут принять 2,8 тысяч человек. В их число входят подвалы домов, подземные переходы, метро. Продолжается работа по систематизации укрытий, начатая в 2014 году. В отношении собственников укрытий, которые не выполняют свои обязанности, направлено 50 исков в суды.