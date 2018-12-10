Харьков

  • 173
    •  / 

В Харькове проведут учения по гражданской обороне

В Харькове проведут учения по гражданской обороне
В Харькове проведут учения по гражданской обороне.
Как сообщил журналистам директор Департамента гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации Павел Пономаренко, учения проведут с пятницы на субботу. В них будут участвовать как обычные граждане, так и специализированные организации, а также служба спасателей и правоохранители.

Первая часть учений будет открытой для общественности: ее будут освещать СМИ, вторая - только для специалистов. В частности, будет проверена готовность метро принять людей в случае чрезвычайной ситуации.

В Харьковской области достаточно укрытий на случай чрезвычайной ситуации (4 тысячи в Харькове, 1 тысяч – в области). Они могут принять 2,8 тысяч человек. В их число входят подвалы домов, подземные переходы, метро. Продолжается работа по систематизации укрытий, начатая в 2014 году. В отношении собственников укрытий, которые не выполняют свои обязанности, направлено 50 исков в суды.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.1933 грн
100 USD 2777.68 грн
100 EUR 3173.5 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи