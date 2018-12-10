Лошадь лягнула жокея и этим спасла его жизнь 10 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

21-летнего жокея Райана О’Коннора лягнула лошадь, но молодой человек воспринимает это как удачу. Если бы не удар копытом, у жокея мог развиться рак, о котором он и не подозревал.