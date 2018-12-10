Лошадь лягнула жокея и этим спасла его жизнь

Об этом случае рассказал
МедикФорум со ссылкой на The Sun.
Скаковая лошадь лягнула жокея во время работы в Австралии. После случившегося молодой мужчина начал страдать от болей в спине. Он решил обратиться за обследованием к врачу, и при осмотре у него обнаружили рак яичка.
По словам Райана, существование рака он не мог себе даже вообразить. Он находился в отличной физической форме, его самочувствие также было хорошим, - беспокоила только боль в спине после удара копытом. Но врач сообщил мужчине, что его опухоль достигла размера в девять сантиметров.
Жокея прооперировали, а после операции он прошел курс радиотерапии. В настоящее время мужчина признан медиками полностью здоровым, хотя ему и надлежит теперь регулярно проходить медосмотры, чтобы убедиться, что рак не вернулся.
Райан сделал парадоксальное признание: он рад, что его лягнула лошадь. Не случись удара копытом и травмы, жокей мог не заметить образования и запустить болезнь, что грозило бы ему смертью.
– Этот вид рака относится к одному из самых агрессивных по скорости распространения, так что это даже к лучшему, что меня лягнула лошадь, - сказал жокей.