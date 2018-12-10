Мир

  • 190
    •  / 

Лошадь лягнула жокея и этим спасла его жизнь

Лошадь лягнула жокея и этим спасла его жизнь
21-летнего жокея Райана О’Коннора лягнула лошадь, но молодой человек воспринимает это как удачу. Если бы не удар копытом, у жокея мог развиться рак, о котором он и не подозревал.
Об этом случае рассказал МедикФорум со ссылкой на The Sun.

Скаковая лошадь лягнула жокея во время работы в Австралии. После случившегося молодой мужчина начал страдать от болей в спине. Он решил обратиться за обследованием к врачу, и при осмотре у него обнаружили рак яичка.

По словам Райана, существование рака он не мог себе даже вообразить. Он находился в отличной физической форме, его самочувствие также было хорошим, - беспокоила только боль в спине после удара копытом. Но врач сообщил мужчине, что его опухоль достигла размера в девять сантиметров.

Жокея прооперировали, а после операции он прошел курс радиотерапии. В настоящее время мужчина признан медиками полностью здоровым, хотя ему и надлежит теперь регулярно проходить медосмотры, чтобы убедиться, что рак не вернулся.

Райан сделал парадоксальное признание: он рад, что его лягнула лошадь. Не случись удара копытом и травмы, жокей мог не заметить образования и запустить болезнь, что грозило бы ему смертью.

– Этот вид рака относится к одному из самых агрессивных по скорости распространения, так что это даже к лучшему, что меня лягнула лошадь, - сказал жокей.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.1933 грн
100 USD 2777.68 грн
100 EUR 3173.5 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи