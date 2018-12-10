На Харьковщине сохранят проводное радио 10 декабря 2018 г. источник 0 0

В Харьковской области сохранят сеть проводного радио, которое хорошо зарекомендовало себя в качестве средства оповещения населения во время чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил журналистам директор Департамента гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации Павел Пономаренко. По его словам, примером успешной работы проводного радио может служить ситуация со взрывами на арсенале в Балаклее.



В области сохранилось около 4 тысяч радиоточек проводного радио. На некоторых заводах, например, есть от 20 до 50 радиоточек.



«Мы не даем разрешения ликвидировать системы проводного радио на крупных предприятиях», – отметил Павел Пономаренко.



Он также сообщил, что есть планы увеличивать количество точек проводного радио в Харьковской области.



«Возможно, этим займутся местные советы. В рамках децентрализаци они получили новые возможности, а также – обязанности. Одна из них – обеспечивать оповещение граждан во время чрезвычайных ситуаций», – отметил Павел Пономаренко.