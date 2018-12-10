Погода в Харькове: впрочем, ничего нового 10 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В предстоящие двое суток харьковские синоптики не обещают кардинальных изменений в погоде.

11 декабря: облачно, ночью дождь, мокрый снег, днем небольшие осадки, в южной половине области местами сильные. Туман, видимость 200–500 м, днем местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5–10 м/сек. Температура по области: ночью 2º мороза до 3º тепла, днем от 1º мороза до 4º тепла; по городу: ночью 0–2º тепла, днем 1–3 выше нуля.



12 декабря: облачно, осадки (дождь, мокрый снег), ночью местами сильные. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7–12 м/сек., порывы 15–20 м/с. Температура на протяжении суток 0–5º тепла.