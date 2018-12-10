Экс-разведчик ЦРУ: «Путин проиграет из-за вторжения в Украину»

Такое заявление сделал Джек Девайн, информируют
«Экономические новости».
Он добавил, что несмотря на то, что у России есть ядерное оружие, сильная армия и вооружение, открытая война с Украиной не сыграет ей на руку. Эксперт привел пример советского вторжения в Афганистан. Он подчеркнул, что со временем операция стала очень затратной.
– Любое вторжение — проект дорогой и длиться долго не может,- резюмировал он.
Девайн хотел бы дать совет Кремлю, что вторжение в Украину не просто станет дорогим, но и не увенчается успехом.
Бывший ветеран ЦРУ уверен, что главная цель российского президента Владимира Путина — показать значимость России на международной арене. Но, со слов Девайна, стало ясно, что агрессия российского президента с каждой минутой минимизирует его шансы стать частью мирового сообщества. Он посоветовал Украине быть сильной на этом нелегком пути.