Политика

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Экс-разведчик ЦРУ: «Путин проиграет из-за вторжения в Украину»

Экс-разведчик ЦРУ: «Путин проиграет из-за вторжения в Украину»
Бывший ветеран ЦРУ уверен, что Россия дорого заплатит за вторжение в Украину.
Такое заявление сделал Джек Девайн, информируют «Экономические новости».

Он добавил, что несмотря на то, что у России есть ядерное оружие, сильная армия и вооружение, открытая война с Украиной не сыграет ей на руку. Эксперт привел пример советского вторжения в Афганистан. Он подчеркнул, что со временем операция стала очень затратной.

– Любое вторжение — проект дорогой и длиться долго не может,- резюмировал он.

Девайн хотел бы дать совет Кремлю, что вторжение в Украину не просто станет дорогим, но и не увенчается успехом.

Бывший ветеран ЦРУ уверен, что главная цель российского президента Владимира Путина — показать значимость России на международной арене. Но, со слов Девайна, стало ясно, что агрессия российского президента с каждой минутой минимизирует его шансы стать частью мирового сообщества. Он посоветовал Украине быть сильной на этом нелегком пути.

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