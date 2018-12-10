Харьков

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Строительство Харьковской филармонии выходит на завершающий этап

Строительство Харьковской филармонии выходит на завершающий этап
Строительство Харьковской филармонии выходит на завершающий этап Завершающие строительные работы идут в Харьковской областной филармонии – вскоре здесь прозвучит первый долгожданный концерт после многолетнего перерыва.
По инициативе главы области Юлии Светличной строительство идет согласно намеченным срокам, объект финансируется в полном объеме.

Фасад Харьковской областной филармонии уже готов – с территории убрали забор. Как финальный аккорд – установка изображения лиры на фронтоне.

– На фронтоне будет лира – она такая масштабная, объемная. Это очень сложное изделие, его изготавливали в Киеве. И на этом работа заканчивается полностью, – говорит директор Департамента капитального строительства Харьковской облгосадминистрации Сергей Жуков.

Также сейчас в разработке объемные буквы «Харьковская областная филармония», которые будут размещаться на фасаде.

В фойе основного зала идут отделочные работы – привезли индийский гранит для зала. Кроме того, заканчивается монтаж 3D-панно. По словам Сергея Жукова, осталось лишь покрасить. Рабочие здесь трудятся в две смены.

В большом зале филармонии строители начали монтажные работы двух больших люстр.

– Приедут представители львовской фирмы, приступят к монтажу. Их надо поднять на специальных лебедках. Внизу в это время паркет уже будет вскрыт лаком – его защитят специальной «подложкой», – объясняет Сергей Жуков. – Также в ближайшие дни начнется монтаж кресел. Кроме того, мы начинаем монтаж большой акустической ракушки, ее элементы придут на этой неделе. Так что мы уже находимся на финише.

В Харьковской филармонии проводятся финишные работы


Напомним, открытие отреставрированной филармонии планируется на начало следующего года. Сейчас в здании работает более 200 строителей разного направления. На отдельных участках работы идут круглосуточно. Бригадиры даже обратились к творческому коллективу филармонии с просьбой немного изменить график концертов, чтобы реконструкция не останавливалась ни на минуту. Не так давно об этом говорила и глава области Юлия Светличная.

– Заверяю вас, что мы сделаем все возможное, чтобы долгожданный концерт прозвучал в филармонии в начале 2019 года. Десять лет людям обещали, а мы взяли – и сделали. Кто-то говорит, что не надо уделять внимание культуре в военное время, а мы считаем – надо. Культура и искусство наполняют наши души. Благодаря этому делается много новых полезных дел для общества, – считает председатель ХОГА.

Директор филармонии Юрий Янко долго ожидал открытия музыкального храма, но сегодня, по его словам, он не сомневается в успехе, ведь реконструкция находится под личным контролем Юлии Светличной.

– Очень хорошо, что культура в Харьковской области – в надежных руках. Спасибо Юлии Александровне, – говорит Юрий Янко.

Напомним, что большой зал филармонии будет вмещать почти восемьсот зрителей. В целом в в концертных залах смогут разместиться около полутора тысяч зрителей.

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