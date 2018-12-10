Строительство Харьковской филармонии выходит на завершающий этап

По инициативе главы области Юлии Светличной строительство идет согласно намеченным срокам, объект финансируется в полном объеме.Фасад Харьковской областной филармонии уже готов – с территории убрали забор. Как финальный аккорд – установка изображения лиры на фронтоне.– На фронтоне будет лира – она такая масштабная, объемная. Это очень сложное изделие, его изготавливали в Киеве. И на этом работа заканчивается полностью, – говорит директор Департамента капитального строительства Харьковской облгосадминистрации Сергей Жуков.Также сейчас в разработке объемные буквы «Харьковская областная филармония», которые будут размещаться на фасаде.В фойе основного зала идут отделочные работы – привезли индийский гранит для зала. Кроме того, заканчивается монтаж 3D-панно. По словам Сергея Жукова, осталось лишь покрасить. Рабочие здесь трудятся в две смены.В большом зале филармонии строители начали монтажные работы двух больших люстр.– Приедут представители львовской фирмы, приступят к монтажу. Их надо поднять на специальных лебедках. Внизу в это время паркет уже будет вскрыт лаком – его защитят специальной «подложкой», – объясняет Сергей Жуков. – Также в ближайшие дни начнется монтаж кресел. Кроме того, мы начинаем монтаж большой акустической ракушки, ее элементы придут на этой неделе. Так что мы уже находимся на финише.Напомним, открытие отреставрированной филармонии планируется на начало следующего года. Сейчас в здании работает более 200 строителей разного направления. На отдельных участках работы идут круглосуточно. Бригадиры даже обратились к творческому коллективу филармонии с просьбой немного изменить график концертов, чтобы реконструкция не останавливалась ни на минуту. Не так давно об этом говорила и глава области Юлия Светличная.– Заверяю вас, что мы сделаем все возможное, чтобы долгожданный концерт прозвучал в филармонии в начале 2019 года. Десять лет людям обещали, а мы взяли – и сделали. Кто-то говорит, что не надо уделять внимание культуре в военное время, а мы считаем – надо. Культура и искусство наполняют наши души. Благодаря этому делается много новых полезных дел для общества, – считает председатель ХОГА.Директор филармонии Юрий Янко долго ожидал открытия музыкального храма, но сегодня, по его словам, он не сомневается в успехе, ведь реконструкция находится под личным контролем Юлии Светличной.– Очень хорошо, что культура в Харьковской области – в надежных руках. Спасибо Юлии Александровне, – говорит Юрий Янко.Напомним, что большой зал филармонии будет вмещать почти восемьсот зрителей. В целом в в концертных залах смогут разместиться около полутора тысяч зрителей.