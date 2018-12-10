Мировые цены на нефть «занервничали» 10 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов движутся разнонаправленно, — инвесторы пытаются оценить решение ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в день с января.

К 7:53 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,45% до $61,95 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,17% до $52,52 за баррель, сообщает ПРАЙМ.



Как напоминает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, «в пятницу завершилась непростая встреча в формате ОПЕК+, которой предшествовала встреча министерской группы в среду и стран ОПЕК в четверг». «Торги (в пятницу) стартовали с $59,9 за баррель марки Brent, в первой половине дня опускались до $59,2. Затем стала поступать информация о прогрессе, достигнутом на саммите. Участникам встречи удалось согласовать сокращение добычи на полгода. Сокращение составит 1,2 млн баррелей в день, из которых на страны ОПЕК приходится 0,8 млн, на страны не входящие в организацию — 0,4 млн баррелей», — говорится в обзоре эксперта.



По его словам, «цены резко пошли вверх, преодолели локальный максимум на отметке $63,6, образованный в минувший вторник, и достигли $63,7». «Правда, надолго задержаться на этих уровнях ценам не удалось, и к концу торгов они скорректировались к $61,6 за бочку „черного золота“ (марки Brent). Вышедший вечером отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США показал снижение их числа за неделю на десять единиц до 877 штук», — констатирует Иосуб.



На его взгляд, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для нефти сорта Brent составляет $61,3-62,6 за баррель», а «среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сместился вверх, до $58,4-68,5».