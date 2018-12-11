Общество

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Лесхозу под Харьковом пришлось заплатить государству кругленькую сумму

Лесхозу под Харьковом пришлось заплатить государству кругленькую сумму
Лесохозяйственное предприятие области оплатило более 300 тысяч грн за убытки государству.
Об этом, как информирует пресс-служба ХОГА, сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

В инспекции отметили, что плановую проверку соблюдения требований природоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» проводили еще в 2017 году.

«Так, во время проведения проверки государственными инспекторами были установлены многочисленные нарушения при ведении лесного хозяйства, которые осуществлялись в течение 2015-2017 годов. Речь идет о значительном количестве случаев незаконных рубок на территории гослесфонда, проведении мероприятий, которые не были запланированы материалами лесоустройства, а также неправомерном назначении насаждений к вырубке и т.д.», - пояснили в Госэкоинспекции.

По результатам выявленных нарушений инспекция рассчитала ущерб, причиненный государству, сумма которого составила более 300 тыс. грн, и предъявила предприятию претензии с предложением добровольно возместить убытки. В связи с отказом от добровольной уплаты указанных убытков инспекция в 2018 году обратилась в Хозяйственный суд Харьковской области с исковым заявлением о взыскании ущерба, причиненного государству, с ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство».

Решением суда исковые требования инспекции удовлетворены в полном объеме. В рамках исполнительного производства по принудительному исполнению приказов, изданных на основании указанного решения суда, ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» полностью уплатило сумму ущерба.

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