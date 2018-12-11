Лесхозу под Харьковом пришлось заплатить государству кругленькую сумму

Об этом, как информирует
пресс-служба ХОГА, сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.
В инспекции отметили, что плановую проверку соблюдения требований природоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» проводили еще в 2017 году.
«Так, во время проведения проверки государственными инспекторами были установлены многочисленные нарушения при ведении лесного хозяйства, которые осуществлялись в течение 2015-2017 годов. Речь идет о значительном количестве случаев незаконных рубок на территории гослесфонда, проведении мероприятий, которые не были запланированы материалами лесоустройства, а также неправомерном назначении насаждений к вырубке и т.д.», - пояснили в Госэкоинспекции.
По результатам выявленных нарушений инспекция рассчитала ущерб, причиненный государству, сумма которого составила более 300 тыс. грн, и предъявила предприятию претензии с предложением добровольно возместить убытки. В связи с отказом от добровольной уплаты указанных убытков инспекция в 2018 году обратилась в Хозяйственный суд Харьковской области с исковым заявлением о взыскании ущерба, причиненного государству, с ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство».
Решением суда исковые требования инспекции удовлетворены в полном объеме. В рамках исполнительного производства по принудительному исполнению приказов, изданных на основании указанного решения суда, ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» полностью уплатило сумму ущерба.