Инклюзия дает новые возможности для обучения и общения
11 декабря 2018 г.
Елена Павличенко
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В Украине по статистике почти три миллиона людей с инвалидностью и примерно треть из них – дети.
Развитие общества и глубинные реформы невозможны без социализации таких детей, без создания условий для их обучения и полноценного общения со сверстниками. Инклюзивное образование и новое образовательное пространство для детей с инвалидностью — важные предпосылки для полноценного развития громад, считает глава области Юлия Светличная.
Благодаря пристальному вниманию и особому комплексному подходу к созданию комфортных и беспрепятственных условий для людей с инвалидностью только за последние три года в Харьковской области стали доступными около 50% сооружений. За последние три года количество зданий, не оборудованных должным образом, сократилось почти на 1700 единиц. При этом в центре внимания руководителя области Юлии Светличной – вопрос внедрения международных стандартов доступности в детских и образовательных учреждениях.
Развитие инклюзивного образования — один из приоритетных вопросов областной власти. Именно поэтому в каждом районе области продолжается работа по созданию инклюзивно-ресурсных центров, ресурсных комнат и медиатек.
Возможность получить качественное образование
В сенсорной комнате Валковского инклюзивного ресурсного центра дети отдыхают во время занятий. По словам директора центра Ульяны Борисенко, они могут отвлечься от своего основного занятия и прийти сюда – поиграть, сложить кубики. В комнате есть оборудование, с помощью которого создается эффект звездного неба. Когда выключается свет, детишки могут наблюдать за «звездами».
Комнаты центра оборудованы мягкой мебелью, яркими играми и принадлежностями для физического развития. Приятный интерьер в светлых тонах способствует лучшему восприятию учебного материала и хорошему отдыху. Создание таких центров, по мнению специалистов, дает возможность детям с инвалидностью получить качественное общее и дошкольное образование.
– С детьми проводят работу логопед-дефектолог, практический психолог, учитель-реабилитолог, учитель-логопед, – рассказывает директор Валковского инклюзивного ресурсного центра Ульяна Борисенко. – К нам обращаются дети и дошкольного, и школьного возраста для прохождения коррекционных занятий.
Результат мотивирует
Дарья Маслянцева работает в центре логопедом-дефектологом. Она занимается с детьми с задержкой речевого развития, синдромом Дауна и другими особенностями. К каждому ребенку специалист имеет свой подход и уверяет, что ни одно занятие не проходит для таких детей зря.
– Это дело очень нужное, важное. И когда видишь цель, то страх отходит на второй план. Родители, воспитатели в школах, учителя приходят и говорят: «Да, результат ощутимый. Спасибо, что вы действительно помогаете нашим деткам». Это мотивирует работать дальше, – признается Дарья Маслянцева.
Если родители замечают за своим ребенком какие-то особенности, они могут обратиться в инклюзивно-ресурсный центр, где специалисты проверят его возможности и, в зависимости от состояния, назначат коррекционные занятия, дадут рекомендации.
Любимое место для всех школьников
Такой пример внедрения инклюзии можно встретить во всех районах области – развитие этого направления находится под личным контролем главы области Юлии Светличной. Поэтому в каждом районе Харьковщины созданы инклюзивные комнаты и медиатеки. Последние, например, стали не только удобным пространством для обучения и общения детей с инвалидностью, но и любимым местом для всех школьников.
– Сегодня по всей Харьковской области строятся современные, доступные медиатеки. При поддержке областной государственной администрации и лично главы области Юлии Светличной мы имеем возможность улучшать библиотечные условия по всей области, – говорит советник председателя ХОГА Алла Ройтблат.
Обещание выполнено
В целом, в соответствии с заданием главы области Юлии Светличной, в регионе до конца года должны быть созданы 27 инклюзивных ресурсных центров, 15 ресурсных комнат и 25 медиатек. И эти планы уже перевыполнены.
– Благодаря слаженной работе органов государственной власти, спонсорским средствам, самим родителям, которые принимают участие в создании ресурсных центров, мы можем уделить максимальное внимание детям. Ну и, конечно, тем самым развивать образование, – уверена Юлия Светличная.
– В Харьковской области создается инклюзивно-образовательная среда, и мне приятно констатировать, что благодаря системной работе областной администрации, личному контролю и заботе Юлии Светличной обещание создать в каждом районе и в каждом городе доступную среду, на сегодняшний день уже выполнено, – отмечает заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.
Новые возможности для обучения и общения
Первая медиатека в Нововодолажском районе находится в Ватутинском лицее.
– В нашей школе – это сейчас самое крутое место. Мы с друзьями приходим в библиотеку представлять различные презентации. Иногда здесь проводятся уроки с различными презентациями или просмотром видео, – делится учащийся лицея Алексей Гаевой.
Появления медиатеки, по словам директора Ватутинского лицея Людмилы Куценко, ждали не только школьники и персонал учебного заведения, но и весь район. По ее мнению, это действительно интересное нововведение, которое способно дать больше новых возможностей для обучения и общения детей.
– Сегодня, безусловно, мир таков, что без интернета – никуда. Он просто необходим для работы и учебы, – говорит директор лицея. – Конечно, интернет практически у всех есть дома, но детям приятнее находиться в сообществе таких же, как они – одноклассников, друзей.
Персонал был приятно удивлен
Создание современных условий обучения и развития особенных детей в Мерефянском инклюзивно-ресурсном центре стало новым опытом и для педагогов, и для родителей. Получив немало заявлений только в первую неделю работы заведения, персонал был приятно удивлен, что родители положительно восприняли нововведения, а их дети получили новые возможности для обучения.
– У нас часто спрашивают: «Здесь занимаются только дети с инвалидностью?» Нет. Это и дети, имеющие нарушения речи, сенсорные, психологические, психические нарушения. Речь идет и о различного вида поведенческих проявлений, которые не считаются у нас социально адекватными, – поясняет директор Мерефянского инклюзивно-ресурсного центра Таисия Педан.
Детям очень нравится
Практический психолог Лилия Кострица занимается с маленьким Костей упражнениями на развитие внимания. Задача малыша — с помощью подсказок проводить линии по клеточкам, чтобы узнать, какой рисунок скрыт в ребусе.
– Костя не выговаривал некоторые звуки, но сейчас говорит уверенно, умеет ориентироваться, работать по инструкции, не делать при этом ошибок, – рассказывает психолог.
А учитель-логопед Ольга Кравченко демонстрирует новые дидактические материалы. Говорит, что они очень нравятся детям.
– Мы развивали мелкую моторику и изучали названия овощей и фруктов по карточкам. Детям очень нравится, они довольны, – говорит логопед.
Это только начало
– Инклюзивно-ресурсный центр – это семейная учреждение, – считает советник председателя Харьковской облгосадминистрации Алла Ройтблат. – К концу года по всей области будут открыты такие центры. Многие уже работают. И на следующий год у нас очень амбициозные планы – будем расти, улучшать материально-техническую базу. Думаю, это только начало.
Мерефянский центр предоставляет услуги детям от двух до 18 лет. В соответствии с задачами, поставленными главой области Юлией Светличной, в новом году инклюзивно-ресурсные центры и медиатеки будут строить там, где в них существует особая необходимость.
– Будем и в дальнейшем обеспечивать возможность детям с инвалидностью учиться в нормальных школах вместе со своими сверстниками, – уверяет Юлия Светличная.