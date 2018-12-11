В Сети показали Перл-Харбор сразу после атаки японцев 7 декабря 1941 года: видео-факт 11 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Атака состояла из двух авиационных налётов, в которой участвовало 353 самолета, взлетевших с 6 японских авианосцев.