В Сети показали Перл-Харбор сразу после атаки японцев 7 декабря 1941 года: видео-факт
11 декабря 2018 г.
Вечерний Харьков
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Атака состояла из двух авиационных налётов, в которой участвовало 353 самолета, взлетевших с 6 японских авианосцев.
7 декабря 1941 года началось, как и любое другое воскресенье в Перл-Харбор, самой важной базе тихоокеанского флота США. Никто не мог и подозревать о разрушительной атаке японцев, которая началась в 7:48 утра и унесла жизни 2 402 американцев, информируют «Экономичесике новости».
– Японские бомбы нанесли огромный ущерб американской Тихоокеанской авиации, а также военно-морским силам, которые базировалась в Перл-Харбор, — говорит ведущий британского канала Movietone на кадрах, снятых спустя несколько часов после нападения.
Помимо почти двух тысяч смертей американских военных, в результате атаки были уничтожены самолеты и аэродромы, а также затоплено четыре линкора, в том числе линкор «Аризона», 2 эсминца, 1 минный заградитель. Ещё 4 линейных корабля, 3 лёгких крейсера и 1 эсминец были серьезно повреждены.
– Тем не менее, даже в момент страшных бедствий и скорби, американцы не сдаются», — продолжает диктор Movietone. «Не затронутый атакой американский крейсер, выходит в море и проплывает мимо горящего линкора “Аризона”. То, что мы сейчас видим демонстрирует ярую решимость Америки отомстить японцам.
На следующий день США объявили войну Японии, а через три дня Германия и Италия объявили войну США.