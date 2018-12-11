Харьков

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В Харькове открывают Центр изучения арабского языка

В Харькове открывают Центр изучения арабского языка
В ХНЭУ откроется Центр изучения арабского языка.
Торжественное мероприятие пройдет 13 декабря в 13:30 по адресу: пер. Инженерный, 1а, ауд. 708, сообщает пресс-служба ХОГА.

В рамках мероприятия планируется организация благотворительной акции от Посольства ОАЭ для поддержки детей участников АТО (ООС).

Открытие такого центра имеет целью сочетание традиций различных культур, предоставит возможность изучения культуры и традиций стран Востока. Здесь будут проводиться встречи с носителями языка, различные мероприятия, которые углубляют знания иностранных языков: открытые уроки, мастер-классы, экскурсии, будет работать разговорный клуб.

Особое внимание будет уделено взаимосвязи украинской и арабской культур, продолжению традиций такого сотрудничества.

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