Общество

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На Харьковщине пройдет первая в Украине ярмарка вакансий для студентов-медиков

На Харьковщине пройдет первая в Украине ярмарка вакансий для студентов-медиков
На ярмарке, которая состоится 12 декабря в Харьковском национальном медуниверситете, студенты, интерны и выпускники медицинских вузов смогут пообщаться с представителями медучреждений и местного самоуправления, определиться с местом работы после окончания учебы.
Свои вакансии гостям представят более 25 медучреждений Харьковской области.

– У каждого из студентов-выпускников, интернов, которые посетят ярмарку, будет уникальная возможность лично пообщаться с представителями медцентров и руководством громад, – подчеркивает организатор мероприятия, исполнительный директор ОС «Украинско-немецкая медицинская ассоциация» Виктория Милютина. – Также они смогут узнать, какие условия созданы для молодых специалистов, получить ответы на вопросы по темам, которые их интересуют, и в результате определиться с местом будущей работы или интернатуры.

Кроме того, в рамках ярмарки пройдут круглые столы с участием представителей Минздрава и медицинских заведений высшего образования, на которых обсудят актуальные вопросы медицинской реформы, компетенции семейного врача в современных реалиях, поговорят о вызовах и новых возможностях профессии.

Студенты и интерны также смогут посетить мастер-класс от HR-специалиста и узнать, как эффективно искать работу на рынке труда.

Ярмарка вакансий пройдет в рамках проекта «Эффективная первичная медицина в обществе», который реализуется в рамках программы Европейского Союза «Поддержка гражданского общества, местных властей и прав человека».

Начало – в 10.00. Вход – свободный.
Справка
Проект «Эффективная первичная медицина в обществе» реализуется в рамках программы ЕС «Поддержка гражданского общества, местных властей и прав человека» и финансируется Европейским Союзом.

Проект создан для развития эффективной первичной медико-санитарной помощи в громадах Харьковской области путем повышения осведомленности общественности о медицинской реформе, обучения и консультирования врачей, руководителей медучреждений и представителей местного самоуправления, предоставления мини-грантов для улучшения медицинского сервиса и изучения лучших местных и международных практик.

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