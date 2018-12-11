Филарет заявил о несогласии с Константинополем по поводу Объединительного собора 11 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что накануне Объединительного собора возникли вопросы, в которых он не согласен с Константинополем.