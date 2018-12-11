Филарет заявил о несогласии с Константинополем по поводу Объединительного собора

По словам Филарета, его архиереи не примут требований Вселенского Патриархата по процедуре, сообщает
ТСН.
– Киевский патриархат является самой большой церковью. И от нас зависит, примем мы то, что нам будут предлагать, или нет. Если это будет полезно нам, то мы примем, если будет не полезно нам - ни государству, ни украинской церкви, мы просто не проголосуем и отбросим все, - заявил Филарет.
ТСН отмечает, что в настоящее время между УПЦ КП и Константинополем есть два наибольших разногласия. Первое - Киевский патриархат выступает за то, чтобы Собор был исключительно архиерейским, а в Стамбуле настаивают на участии в нем верующих и обычных священников.
Второе расхождение заключается в том, что в УПЦ КП хотят, чтобы голосование на выборах главы единой поместной церкви должно быть открытым, а Константинополь выступает за тайные выборы.