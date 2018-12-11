Украина

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Филарет заявил о несогласии с Константинополем по поводу Объединительного собора

Филарет заявил о несогласии с Константинополем по поводу Объединительного собора
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что накануне Объединительного собора возникли вопросы, в которых он не согласен с Константинополем.
По словам Филарета, его архиереи не примут требований Вселенского Патриархата по процедуре, сообщает ТСН.

– Киевский патриархат является самой большой церковью. И от нас зависит, примем мы то, что нам будут предлагать, или нет. Если это будет полезно нам, то мы примем, если будет не полезно нам - ни государству, ни украинской церкви, мы просто не проголосуем и отбросим все, - заявил Филарет.

ТСН отмечает, что в настоящее время между УПЦ КП и Константинополем есть два наибольших разногласия. Первое - Киевский патриархат выступает за то, чтобы Собор был исключительно архиерейским, а в Стамбуле настаивают на участии в нем верующих и обычных священников.

Второе расхождение заключается в том, что в УПЦ КП хотят, чтобы голосование на выборах главы единой поместной церкви должно быть открытым, а Константинополь выступает за тайные выборы.

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