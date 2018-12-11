Осиный яд помог ученым создать революционный антибиотик

Основой для препарата стал яд южноамериканских ос Polybia paulista, точнее, его измененные пептиды. Они убивают бактерии, не вредя клеткам человека. Об этом сообщает
МедДэйли.
Как показали эксперименты с мышами, самый сильный пептид мог справиться с Pseudomonas aeruginosa, бактерией, развившей устойчивость к большинству антибиотиков. Пептид нарушал клеточные мембраны бактерий. И делал он это максимально эффективно благодаря своей альфа-спиральной структуре.
Ученые долго подбирали и модифицировали самый мощный пептид (полностью удалял следы инфекции за четыре дня), но пока так и не получили идеальную версию. Они хотят изменить его таким образом, чтобы использовать максимально малые дозы.