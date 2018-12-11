В Харькове дети с инвалидностью занимаются карате наравне со здоровыми

Это доказала каратистка Карина Янчук, которой отсутствие слуха не помешало добиться ошеломляющего спортивного успеха – завоевать три золотые медали на Дефлимпиаде-2017 в турецком городе Самсун.
Карина практически ничего не слышит. Однако потеря слуха лишь подтолкнула девушку к достижению неимоверных высот в спорте.
Потеряла слух в детстве
Слух девочка потеряла еще в детстве – после тяжелой болезни. Но ограничивать Карину родители не хотели – учили говорить, отдали в обычную школу, водили в спортивные кружки. Сначала кунг-фу, потом – рукопашный бой, затем тайский бокс и, наконец,— карате. Четыре года назад, когда началась война, семья Карины переехала из Луганска в Харьков – здесь спортсменку ждали тренеры, которые увидели в ней абсолютную чемпионку. Чтобы общаться с необычной воспитанницей, тренерам клуба «Тайкан» пришлось выучить язык жестов.
— Заслуженный тренер Украины, президент Харьковской ассоциации карате Олег Ястребов нашел подход к Карине, а это удается далеко не каждому в работе со слабослышащими людьми, — рассказывает второй тренер и постоянный спарринг-партнер Карины Анна Ястребова. — Они прекрасно друг друга понимают, могут общаться даже без помощи языка жестов — Карина читает по губам. Слабослышащие люди — как дети: очень открытые, чувствительные. Они не слышат – но чувствуют, и общаться с ними нужно очень тонко и аккуратно. Олег подобрал ключик к замочку.
Ничего не слышит даже со слуховым аппаратом
Карина, по словам Анны Ястребовой, практически ничего не слышит даже со слуховым аппаратом, но тренируется наравне с обычными спортсменами. Именно это, по мнению, тренера, и обеспечило ей ошеломляющий спортивный успех. Однако далеко не все получалось сразу, поначалу такие бои давались девушке с большим трудом.
– Сначала она постоянно проигрывала – это был ужас. Она слушала тренера, но было видно, что расстроена, поскольку не привыкла проигрывать, что ей гораздо проще выступать с такими же, как она. Но мы были неумолимы: «Карина, забудь, что ты глухая, и перестань себя жалеть!» — рассказывает Анна Ястребова.
Украинская сборная обошла россиян
И она смогла. В 2017 в Турции 29-летняя Карина Янчук переписала историю Дефлимпийских игр, завоевав три золотых медали – это абсолютный рекорд.
– Карина – великолепный спортсмен. Она — трехкратная дефлимпийская чемпионка. В 2017 году на Дефлимпиаде в Турции показала небывалый результат – завоевала три золота. Выиграла в своей весовой категории, в абсолютном зачете и в командной борьбе – в решающем бою Карина завоевала максимальное количество баллов. Во многом благодаря Карине украинская сборная по карате впервые в истории поднялась на пьедестал, более того – мы обошли россиян,— гордится воспитанницей Анна Ястребова.
Постоянное сражение с более сложным противником
К Дефлимпиаде готовились несколько месяцев – суровая диета, тренировки по несколько раз в день и определенная тактика, поскольку из-за своего характера чемпионка иногда допускает ошибки.
– Карина – жесткая, не жалеет ни себя, ни соперника. Наша стратегия была в том, чтобы не дать ей ошибиться в самом начале, не позволить сразу прессовать соперника, как она любит. Дело в том, что у нее преобладают эмоции, а нужно работать более умно,— рассказывает Анна Ястребова.
Во время подготовки к Дефлимпиаде Карина завоевала Кубок Украины среди людей без нарушения слуха.
– Это очень сложно. Олимпийское карате, огромная конкуренция, проходит Кубок Украины — и мы обе становимся первыми. Я — в своей весовой категории, она — в своей. Впервые за все годы человек с нарушением слуха выиграл Кубок Украины среди здоровых людей,— говорит Анна Ястребова.
А накануне Кубка Карина была в финале чемпионата Украины.
— Мы выстроили ее подготовку так, чтобы она постоянно сражалась с самыми сложными соперниками,— говорит тренер.
Сейчас Карина Янчук — профессиональный тренер с высшим спортивно-педагогическим образованием (тренирует детей с проблемами слуха), имеет I международный дан, заслуженный мастер спорта Украины.
Слабослышащим нужна тактильная поддержка
Таким образом Карина Янчук положила начало занятиям карате с людьми, имеющими проблемы со слухом, в клубе «Тайкан».
— Увидев, как занимается Карина, начали приходить другие,— говорит Анна Ястребова. – Тренирует глухих и слабослышащих Олег Ястребов. В основном это абсолютно глухие ребята из Харьковской специальной школы-интерната для слабослышащих детей. Найти подход к таким воспитанникам сложно, но безумно интересно — это сумасшедшая отдача, потому что люди с инвалидностью требуют совершенного иного внимания. Их нужно дружески похлопать по плечу – то есть должен быть тактильный контакт. Они очень хорошо воспринимают такую поддержку. Это люди, которые, с одной стороны, лишены множества вещей и возможностей, а с другой — они безумно целеустремленные, и если отдаются какому-то делу, то полностью. Для них порой единственный шанс увидеть мир – это спорт.
Нет понимания и толерантности
Анна с сожалением замечает, что в нашей стране нет понимания, толерантности к таким людям.
— Мне нередко приходилось наблюдать два варианта реакции людей, когда ребята заходят в метро и начинают разговаривать на языке жестов. Окружающие либо с отвращением отворачиваются, либо смущенно опускают глаза. И, к сожалению, такое отношение поменять очень сложно,— говорит тренер.— Поэтому слабослышащие люди часто бывают замкнуты в себе, а когда приходят в спорт — отдаются полностью. У нас нет сейчас более верных, преданных спортсменов. Это просто фанаты своего дела, которые целенаправленно идут вперед. В спорте их уважают и воспринимают на равных. И они добиваются успеха.
Успех карьерного роста таких спортсменов, по словам Анны Ястребовой, заключается, во-первых, в интеграции в группу со здоровыми людьми, а во-вторых – в нормальном человеческом отношении.
— Мы никогда не жалеем слабослышащих и никак их не выделяем. Заставляем работать и выступать на соревнованиях с обычными людьми. И не просим для них поблажек, не говорим рефери: «Он не слышит, не наказывайте его». То есть наши воспитанники соревнуются в тех же условиях, что и другие, здоровые, спортсмены. И за счет этого идет сумасшедший рост – они подтягиваются, перестают себя жалеть,— говорит тренер.— Порой говорят: «Я устал». Я отвечаю: «Нет, парень…». Он показывает – мол, в ухо попали. «Нет, говорю, мне тоже попали». Он показывает: «Но у вас же нет проблем». «У тебя тоже нет проблем,— отвечаю, – все проблемы у тебя внутри». И на чемпионате области со слышащими наши ребята творили чудеса. А на чемпионате Украины среди глухих... Это было что-то ужасное. Когда окружают слабые спортсмены, они начинают хуже работать.
«Солнечных» деток нужно уважать
В клубе «Тайкан» занимаются карате дети с синдромом Дауна. Тренирует их Диана Зюлковская.
— У таких детей – другая проблема: их никуда не хотят брать, никто не хочет с ними работать. А если и берутся, то заламывают заоблачные цены, — рассказывает Анна Ястребова.— С такими ребятами действительно гораздо сложнее работать. Но действует тот же принцип интеграции – от здоровых детей они могут взять гораздо больше, нежели от себе подобных. Этих детишек нужно очень любить, уважать – это солнечные дети. Проходя мимо такого ребенка, тренер весело кричит: «Давай пять!» В общении с ними на лице обязательно должна быть улыбка – то есть постоянная поддержка. И ни в коем случае нельзя показывать, что воспитанник – какой-то особенный. Нет, он обязан работать, как все.
«Солнечные» дети занимаются в группе «Беби-самурай» по индивидуальной программе.
— Это развитие, игры, тренировки на подвижность и реакцию. Но при этом мы их никак не выделяем, — еще раз подчеркивает Анна Ястребова.
И результаты просто потрясающие.
— У нас есть мальчик с синдромом Дауна, который просто творит чудеса – врачи только удивляются, — говорит Анна Ястребова.
Занятия в клубе «Тайкан» для детей с проблемами слуха и синдромом Дауна – абсолютно бесплатные. В дальнейшем тренеры рассчитывают расширить диапазон деток с инвалидностью.