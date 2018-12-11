Сотрудничество Харьковщины с Италией продолжается в культурной сфере

В «Схід Opera» прошел большой тематический концерт «Музыка и еда», посвященный 150-летию выдающегося итальянского композитора и гурмана Джоаккино Россини.

Мероприятие, которое состоялось в рамках третьей недели итальянской кухни в мире, посетили глава Харьковской области Юлия Светличная и посол Италии в Украине Давиде ла Чечилия.Солисты и симфонический оркестр театра исполняли произведения известных композиторов под руководством итальянского дирижера и композитора Аурелио Каноничи.Совместный проект со «Схід Opera» – далеко не единственный для Харьковской области и Италии.– Это уже второй концерт, который мы проводим в Харькове. Мы также сотрудничаем с Каразинским университетом. Недавно проводили там конференцию для астрономов и астрофизиков, – рассказывает чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в Украине Давиде ла Чечилия. – Работаем и над развитием экономических отношений. В марте 2019 года откроются авиарейсы из Харькова в Италию, которые будет осуществлять лоукост-компания. Очень рад, что мы можем развивать сотрудничество в различных сферах.Глава ХОГА Юлия Светличная подчеркнула, что сотрудничество Харьковской области с Италией в экономической сфере дает результаты. По сравнению с 2017 годом внешнеторговый оборот региона с этой страной увеличился на 20%.– Будем продолжать развивать наши экономические и культурные связи, – заверила Юлия Светличная. – Ведь развитие культуры чрезвычайно важно именно в такие, тяжелые времена для Украины.Глава ХОГА отметила, что развитию сферы культуры и искусства в Харьковской области уделяется особое внимание.– Мы стараемся поддерживать и приводить в порядок учреждения культуры, добиваться того, что все, кто работает в этой сфере, получали достойную зарплату. Мне приятно сообщить, что на сессии областного совета депутаты поддержали мою инициативу о выделении дополнительных средств на сферу культуры. Это позволит увеличить на 30% зарплату всем работникам областных академических театров. А сейчас мы расширяем возможности. Мне очень приятно, что вместе с послом Италии мы внедряем новые проекты. И эта программа в Харькове - особый концерт для особого региона.Во время концерта «Музыка и еда» прозвучали музыкальные произведения Россини, Вагнера, Моцарта, Беллини, Чайковского, Пуччини и Верди.