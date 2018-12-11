Почему не все пенсионеры получили повышенные выплаты

Однако далеко не все пенсионеры получили повышенные выплаты, а у некоторых увеличение составило всего несколько гривен. Почему? С этим вопросом «Вечерний Харьков»
обратился в Пенсионный фонд Украины в Харьковской области.
С 1 декабря в Украине подняли прожиточный минимум. Увеличение стоимости потребительской корзины влечет за собой повышение различных социальных выплат, включая пенсионное обеспечение.
— По радио говорили, что пенсия выросла на 45 гривен, а у меня прибавка составила всего 4 гривны, — позвонила в редакцию «Вечернего Харькова»
Наталья Павловна. — У моей сестры – 7 гривен, у ее мужа – 12 гривен. Что-то я не пойму, почему так?
Как объяснила заместитель начальника ГУ ПФ в Харьковской области Татьяна Пипченко, с 1 декабря 2018 года пенсии пересчитали абсолютно всем пенсионерам в связи с увеличением прожиточного минимума в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» — с учетом стажа и заработной платы.
— Мы по-новому делаем расчет пенсии и смотрим, какой получается размер с учетом стажа и зарплаты. Если размер пенсии ниже нового прожиточного минимума – устанавливается на уровне прожиточного минимума (это и есть минимальная пенсия), то есть 1497 гривен. До этого «минималка» составляла 1452 гривны, — рассказывает Татьяна Пипченко. — Допустим, если у человека был минимальный размер пенсии – прибавка составила 45 гривен, то есть пенсия выросла с 1452 до 1497 гривен. Если же пенсия у человека до повышения была 1490 гривен – он получит только на семь гривен больше. Вот и получатся, у кого-то доплата составляет семь гривен, у кого-то 15, у кого-то 20... Кроме того, учитываются надбавки к пенсии, которые привязаны к прожиточному минимуму в процентном отношении. Например, те же инвалиды, участники войны, чернобыльцы получают такие надбавки. В этот список входят и надбавки за особые заслуги, за сверхнормативный стаж и т.д. Вот с учетом таких надбавок участник войны, допустим, получает пенсию, повышенную еще до нового прожиточного минимума, плюс повышенную надбавку к пенсии.
По данным Пенсионного фонда, в Украине пенсию в размере минимального прожиточного минимума получают всего 2,6% пенсионеров.
Вице-премьер Павел Розенко отметил, что с 1 января 2019 года состоится второй этап повышения пенсий для военных пенсионеров. А с 1 марта 2019 года состоится повышение минимальной пенсий для 10 миллионов пенсионеров примерно на 12-17%.
Как вырос прожиточный минимум
С 1 декабря 2018 года установлен прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц 1853 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:
— для лиц, утративших трудоспособность — 1497 гривен;
— для детей до 6 лет — 1626 гривен;
— для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2027 гривен;
— для трудоспособных лиц — 1921 гривна.