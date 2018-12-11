Почему не все пенсионеры получили повышенные выплаты

С 4 декабря текущего года на Харьковщине начата выплата новых пенсий.

Как вырос прожиточный минимум

С 1 декабря 2018 года установлен прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц 1853 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

— для лиц, утративших трудоспособность — 1497 гривен;

— для детей до 6 лет — 1626 гривен;

— для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2027 гривен;

— для трудоспособных лиц — 1921 гривна.