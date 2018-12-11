Советы от ВХ

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Имеет ли право дедушка подарить внуку квартиру

Имеет ли право дедушка подарить внуку квартиру
Отец хочет написать дарственную на моего сына — его внука. Может ли он это сделать, если ребенок несовершеннолетний?
Марина
Как разъяснила заведующая Седьмой харьковской государственной нотариальной конторой Ирина Теленкова, дедушка, конечно же, имеет право подарить квартиру внуку.

— Однако при этом следует учесть, что если внук малолетний (то есть до 14 лет) или несовершеннолетний (от 14 до 18 лет), то любая сделка заключается с согласия его законных представителей – родителей. И при этом должно быть также согласие органа опеки и попечительства, — поясняет нотариус. — Папа или мама обращаются в органы опеки и попечительства, чтобы разрешили оформить такую сделку и чтобы несовершеннолетний или малолетний внук принял в дар от дедушки квартиру. Без согласия органа опеки и попечительства сделка удостоверена не будет.

Ирина Теленкова отмечает, что при получении наследства и имущества в дар у внуков –  нулевая ставка налогообложения, то есть налог они не оплачивают – только госпошлину.

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