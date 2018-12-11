Зонд InSight будет бурить скважину на Марсе

Команда миссии InSight провела тестовые включения приборов и приступила к съемке окрестностей и элементов посадочной платформы для выбора места под бурение пятиметровой скважины, сообщается на сайте NASA.
Зонд начала съемку элементов посадочной платформы при помощи роботизированной руки станции. Это необходимо, чтобы выбрать место, где в будущем будет установлен сейсмограф и бурильный инструмент.
– Сегодня мы можем увидеть первые шаги к созданию рабочего пространства. К началу следующей недели мы представим его в мельчайших деталях и составим полную картину, – сказал главный исследователь миссии в Лаборатории реактивного движения NASA Брюс Банердт.