Зонд InSight будет бурить скважину на Марсе 11 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Команда миссии InSight провела тестовые включения приборов и приступила к съемке окрестностей и элементов посадочной платформы для выбора места под бурение пятиметровой скважины, сообщается на сайте NASA.