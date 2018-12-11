Если субсидия не начислена 11 декабря 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Расскажите, пожалуйста, как платить за коммуналку, если субсидия еще не начислена.

Петр Викторович

Если управление соцзащиты населения приняло у семьи документы на оформление субсидии по уплате жилищно-коммунальных услуг, она будет назначена с момента оформления заявления и, соответственно, будет осуществлен пересчет с месяца назначения жилищной субсидии, сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.



Таким образом, если, допустим, в ноябре платежка за газ или тепло поступила без отражения субсидии, то позже будет произведен перерасчет оплаты, а размер субсидии можно уточнить в реестре субсидиантов. При этом в случае неначисления субсидии нужно все равно оплачивать обязательный платеж — тот, который был рассчитан к уплате за воду, свет и газ в сентябре этого года. Это связано с тем, что перерасчет будет произведен позже.



В Минсоцполитики напоминают, что для получения субсидии необходимо подать заявление и декларацию о доходах, в которой нужно указывать только виды доходов, информация о которых отсутствует в пенсионной и налоговой базах данных. Никакие дополнительные бумаги, касающиеся состава семьи, объема и стоимости жилищно-коммунальных услуг, в общем случае не требуются.