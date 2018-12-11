Харьковские шпажисты победили на «Мемориале Захарова» 11 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Турнир по фехтованию на шпаге памяти Заслуженного тренера Украины Александра Захарова состоялся в Харькове.

Медали были разыграны в двух возрастных категориях: среди юниоров и кадетов, а по его итогам на счету харьковчан были две золотые, серебряная и бронзовая награды.



Обе золотые медали принесли соревнования в мужской шпаге. Среди юниоров в финале встретились два харьковских шпажиста Андрей Деркач и Дмитрий Самойлов. Более точным в уколах был Андрей Деркач , который завоевал победу со счетом 15:12.



В соревнованиях среди кадетов победу праздновал харьковчанин Андрей Опанасенко. В финале он выиграл со счетом 15:8 у киевлянина Михаила Сироты.



Бронзовую медаль в соревнованиях среди кадеток завоевала Ксения Макарущенко. Харьковчанка успешно дошла до полуфинала, где уступила 9:15 сопернице из Ужгорода Александре Лазаренко. В итоге Александра стала серебряным призером, проиграв в финале Дарье Садовой из Львова.



В соревнованиях среди юниорок харьковские фехтовальщицы завоевать медали не смогли. Лучший результат был у Алины Зеленцовой, которая остановилась в четвертьфинале. Победила в этой категории Наталья Степанян из Киева.