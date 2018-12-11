Харьковская теннисистка Элина Свитолина выиграла турнир Open de Caen во Франции

Согласно информации турнира в Twitter
, Свитолина в финальном поединке обыграла в трех сетах соперницу из Беларуси Александру Саснович (30-строчка рейтинга WTA) со счетом 3: 6, 6: 3, 6: 4.
В полуфинале украинка победила французскую теннисистку Манон Леонар (1206 место в рейтинге), а белоруска – спортсменку из Болгарии Элицу Костову (215 место в рейтинге)
Напомним, в конце октября Элина Свитолина победила в финале итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, обыграв соперницу Слоан Стивенс из США.
В турнире, который проходит в Сингапуре, участвуют лучшие восемь теннисисток по результатам сезона.
Элина Свитолина стала первой украинкй, которая смогла пробиться в финал Итогового турнира.
Сейчас первое место рейтинга WTA занимает румынка Симона Халеп.