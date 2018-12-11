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Харьковская теннисистка Элина Свитолина выиграла турнир Open de Caen во Франции

Харьковская теннисистка Элина Свитолина выиграла турнир Open de Caen во Франции
Украинская теннисистка Элина Свитолина второй год подряд одержала победу на выставочном турнире Open de Caen во Франции.
Согласно информации турнира в Twitter, Свитолина в финальном поединке обыграла в трех сетах соперницу из Беларуси Александру Саснович (30-строчка рейтинга WTA) со счетом 3: 6, 6: 3, 6: 4.
   
В полуфинале украинка победила французскую теннисистку Манон Леонар (1206 место в рейтинге), а белоруска – спортсменку из Болгарии Элицу Костову (215 место в рейтинге)

Напомним, в конце октября Элина Свитолина победила в финале итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, обыграв соперницу Слоан Стивенс из США.

В турнире, который проходит в Сингапуре, участвуют лучшие восемь теннисисток по результатам сезона.

Элина Свитолина стала первой украинкй, которая смогла пробиться в финал Итогового турнира.

Сейчас первое место рейтинга WTA занимает румынка Симона Халеп.

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