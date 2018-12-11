Харьковская теннисистка Элина Свитолина выиграла турнир Open de Caen во Франции 11 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина второй год подряд одержала победу на выставочном турнире Open de Caen во Франции.