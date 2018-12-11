Школы под Харьковом закрывают на карантин

Об этом сообщает
Харьковский областной лабораторный центр.
Частично учебно-воспитательный процесс приостановлен в 39 классах 14 учебных заведений и шести дошкольных учебных заведениях.
По состоянию на 10 декабря ОРВИ и гриппом в регионе болеют 16,6 тыс. человек, включая 8,5 тыс. детей. Госпитализированы 368 пациентов.
В период с 3-го по 9 декабря уровень заболеваемости в Харьковской области гриппом и ОРВИ вырос на 10,6% по сравнению с показателем предыдущей недели.
Напомним, как сообщалось ранее, в Украине в сезоне осень/зима 2018 года преобладает вирус гриппа типа А. При этом ожидалась циркуляция трех штаммов вируса. В частности, два из них являются вирусами типа А:
- A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09 подобный вирус;
- A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2) подобный вирус.
Вирус типа A/Michigan является разновидностью штамма гриппа H1N1. Заболевание проходит с тяжелым течением, часто возникают осложнения. В то время вирус A/Singapore H3N2 может провоцировать острые заболевания верхних дыхательных путей, легких, носовой и ротовой полостей, а также менингит.
В сезоне 2018-2019 годов будет превалировать вирус А-Сингапур — Н3N2, который циркулировал в прошлом сезоне в странах Северной Америки. Он представляет опасность для людей старше 65 лет. В США из-за сингапурского гриппа была зафиксирована высокая смертность среди пожилых людей.