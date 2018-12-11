Общество

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Страшное ДТП на Сумской: харьковских прокуроров проверит комиссия

Страшное ДТП на Сумской: харьковских прокуроров проверит комиссия
Квалификационно-дисциплинарная комиссия должна проверить харьковских прокуроров, которые ведут дело фигуранта смертельного ДТП в Харькове Алены Зайцевой.
Об этом 11 декабря сообщила в Facebook журналистка Татьяна Доцяк.

Она отметила, что жалобу подала представительница пострадавших в аварии Лариса Матвеева.

"Еще во время следствия экспертам харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз по неизвестным причинам не были переданы документы, которые могут свидетельствовать о наркотическом состоянии Зайцевой. Это лабораторное исследование мочи, которое выявило опиаты, токсикологическое исследование, которое показало, какие найдены опиаты (кодеин и фенобарбитал), и осмотр наркологом Еленой Федирко, которая зафиксировала суженные зрачки, шаткую походку и невыполненную позу Ромберга. Все это вкупе должно изучаться экспертами, чтобы в конце сделать вывод", – пояснила она.

Доцяк подчеркнула, что эксперты не смогли дать ответ на вопрос о наркотиках, потому что у них не было документов.

"Прокуратура видела недоделанную экспертизу, основывала на ней обвинения, но не вернула обратно на доработку. Это может быть непрофессионализм, а может ангажированность. Это и должна проверить комиссия", – отметила журналистка.

Она добавила, что результаты дополнительной экспертизы, которую назначили по требованию адвоката еще одного подсудимого, Геннадия Дронова, будут зачитаны 11 декабря.

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