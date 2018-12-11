Страшное ДТП на Сумской: харьковских прокуроров проверит комиссия

Об этом 11 декабря сообщила
в Facebook журналистка Татьяна Доцяк.
Она отметила, что жалобу подала представительница пострадавших в аварии Лариса Матвеева.
"Еще во время следствия экспертам харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз по неизвестным причинам не были переданы документы, которые могут свидетельствовать о наркотическом состоянии Зайцевой. Это лабораторное исследование мочи, которое выявило опиаты, токсикологическое исследование, которое показало, какие найдены опиаты (кодеин и фенобарбитал), и осмотр наркологом Еленой Федирко, которая зафиксировала суженные зрачки, шаткую походку и невыполненную позу Ромберга. Все это вкупе должно изучаться экспертами, чтобы в конце сделать вывод", – пояснила она.
Доцяк подчеркнула, что эксперты не смогли дать ответ на вопрос о наркотиках, потому что у них не было документов.
"Прокуратура видела недоделанную экспертизу, основывала на ней обвинения, но не вернула обратно на доработку. Это может быть непрофессионализм, а может ангажированность. Это и должна проверить комиссия", – отметила журналистка.
Она добавила, что результаты дополнительной экспертизы, которую назначили по требованию адвоката еще одного подсудимого, Геннадия Дронова, будут зачитаны 11 декабря.