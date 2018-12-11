Экс-игрок харьковского «Металлиста» Майдана принял участие в «матче века» и выиграл главный футбольный трофей Южной Америки

За главный спортивный трофей континента сражались принципиальные соперники – клубы «Ривер Плейт» и «Боку Хуниорес» (оба Буэнос-Айрес), из-за опасных стычек между фанатами которых поединок был перенесен из Аргентины в Европу. Победу со счетом 3:1 одержал «Ривер Плейт», в котором продолжает сейчас свою спортивную карьеру экс-игрок «Металлиста» Джонатан Майдана.
Как известно, любые матчи между «Ривер Плейт» и «Боку Хуниорес» называют Суперкласико из-за сверхпринципиального многолетнего противостояния клубов. По мнению экспертов и СМИ, это одно из важнейших событий в мировом спорте и ключевых футбольных дерби: журнал The Observer поставил Суперкласико на первое место в рэнкинге «50 важнейших спортивных событий планеты, которые нужно посмотреть перед тем как умереть». А в финале Кубка Либертадорес (аналога европейской Лиги Чемпионов) «Ривер Плейт» и «Боку Хуниорес» сошлись впервые, что сразу сделало это событие знаковым для истории футбола в целом.
Джонатан Майдана вышел на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в основном составе «Ривер Плейт» и находился там все игровое время. Напомним, что в харьковском «Металлисте» Майдана также был центральным и правым защитником. К «желто-синим» игрок попал в 2008 году, во времена президентства Александра Ярославского, запомнившиеся наградами национального первенства Украины и успешными выступлениями команды на еврокубковой арене. Тогда Ярославский забрал в клуб Евгения Красникова и Мирона Маркевича, и в ту «золотую эру» харьковчане постоянно усиливали свой состав яркими игроками – такими, как Майдана. Джонатан Майдана пришел в «Металлист» из «Боку Хуниорс»
, отыграл в Харькове два сезона, а затем вернулся в Аргентину.
В свое время пресс-секретарь «Ривер Плейт» так прокомментировал информацию о планах игрока вернуться в Европу: «Перед «Металлистом» у нас существует долг за 40% прав, но мы не собираемся отпускать игрока. Майдана очень важен для нас, и мы сделаем всё для того, чтобы он остался в «Ривере»
.