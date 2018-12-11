Харьковчан приглашают на Ночь архитектуры

Для участия в мероприятии приглашаются все желающие, кому интересно творчество и развитие современной архитектуры.
В таком формате день открытых дверей пройдет впервые – гостей ждут познавательные лекции, интересные воркшопы, мастер-классы и возможность пообщаться в неформальной обстановке с практикующими архитекторами.
Все желающие смогут посетить воркшопы по рисованию – урбан-скетчингу, попробовать поработать с деревом, заняться макетированием или созданием виртуальной реальности. Также всех, кто хочет испытать свои силы в качестве архитектора, приглашают на мастер-класс по проектированию «Чудо для всех», который начнется в 18:00.
В ходе мероприятия архитектор, основатель Харьковской школы архитектуры Олег Дроздов прочитает лекцию «Как построить успешное архитектурное бюро в Украине» и расскажет учасникам мероприятия о достижениях харьковских архитекторов. Начало лекции – в 19:00.
– Важно, чтобы люди, которые живут в Харькове, знали о тенденциях мировой архитектуры и размышляли над тем, каким они хотят видеть свой родной город. Город создают люди, поэтому, только привлекая горожан, мы сможем выстроить конструктивный диалог и понять, какой город нужно строить. Например, к публичной программе школы архитектуры мы привлекаем иностранных специалистов, ведь опыт других стран важен и для нашего контекста, – отметил Олег Дроздов.
Международным опытом создания архитектурных объектов на Ночи открытых дверей с гостями поделится эксперт из Литвы Игнас Уогинтас: он расскажет о проектах и опыте архитектурного бюро DO ARCHITECTS. Начало встречи – в 20:00.
Также в рамках мероприятия будет работать выставка «Образование в ХША: преимущества и возможности».
Вход на Ночь архитектуры
– свободный.