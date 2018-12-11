Общество

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На Харьковщине пройдет форум лидеров изменений

На Харьковщине пройдет форум лидеров изменений
Участники мероприятия презентуют успешные и эффективные проекты взаимодействия общественного сектора, власти и бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Также на  Форуме лидеров изменений Харьковской области «Солидарность и взаимодействие НПО, власти и бизнеса – залог устойчивого развития (на примерах региональных историй успеха)» обсудят механизмы достижения действенных изменений в сложных условиях, преодоления кризиса и препятствий на пути к цели, управленческие технологии и инструменты, используемые для этого, и способы находить мотивацию для достижения амбициозных целей.

Среди панелей форума - «Катализаторы» изменений в социальном секторе (наука, культура, медицина, образование)», «Опыт успешного взаимодействия с властью в регионе, хорошее управление как новейший тренд опыта области», «Разработка дорожной карты общественного действия в регионе» и другие.          

Мероприятие состоится 14 декабря в конференц-зале стадиона «Металлист» (ул. Плехановская, 65, вход с Власовского переулка). Начало – в 9:00.

Зарегистрироваться на форум и просмотреть его подробную программу можно здесь.

Организаторы мероприятия – Харьковская областная государственная администрация, БФ «Харьков с тобой» и Фонд Конрада Аденауэра в Украине.

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