На Харьковщине пройдет форум лидеров изменений

Об этом сообщает пресс-служба
ХОГА.
Также на Форуме лидеров изменений Харьковской области «Солидарность и взаимодействие НПО, власти и бизнеса – залог устойчивого развития (на примерах региональных историй успеха)» обсудят механизмы достижения действенных изменений в сложных условиях, преодоления кризиса и препятствий на пути к цели, управленческие технологии и инструменты, используемые для этого, и способы находить мотивацию для достижения амбициозных целей.
Среди панелей форума - «Катализаторы» изменений в социальном секторе (наука, культура, медицина, образование)», «Опыт успешного взаимодействия с властью в регионе, хорошее управление как новейший тренд опыта области», «Разработка дорожной карты общественного действия в регионе» и другие.
Мероприятие состоится 14 декабря в конференц-зале стадиона «Металлист» (ул. Плехановская, 65, вход с Власовского переулка). Начало – в 9:00.
Зарегистрироваться на форум и просмотреть его подробную программу можно здесь
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Организаторы мероприятия – Харьковская областная государственная администрация, БФ «Харьков с тобой» и Фонд Конрада Аденауэра в Украине.