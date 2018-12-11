Ученые назвали важную внешнюю особенность неверных женщин

Ученые из Оксфорда провели исследование и выяснили, что «неверных» женщин выдают пальцы на ногах. Специалисты считают, если если указательный палец очень длинный, даже длиннее, чем безымянный, то девушка спокойно без зазрения совести может изменить своему партнеру, информируют
«Экономические новости».
Оказывается, что размер пальцев зависит от уровня женского полового гормона — эстрогена. Ученые подчеркивают, чем больше этого гормона в организме, тем больше соотношение длины этих двух пальцев. Как результат, представительницы прекрасного пола, которые имеют переизбыток эстрогена, в основном не удовлетворены отношениями и более импульсивны.