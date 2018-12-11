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История с застреленным в центре Харькова адвокатом получила жуткое продолжение

История с застреленным в центре Харькова адвокатом получила жуткое продолжение
Харьковский нотариус, которая покончила с собой сегодня утром, была вдовой расстрелянного более трех лет назад адвоката и бизнесмена Александра Грузкова.
Об этом NewsRoom сообщили собственные источники среди силовиков.

Напомним, юрист Александр Грузков стал жертвой киллера вечером 19 января 2015 года. В тот день мужчина припарковал свой автомобиль Lexus возле дома на улице Чичибабина и направился к подъезду, когда его догнал и расстрелял в спину злоумышленник. От полученных ранений адвокат скончался на месте. Исполнители и заказчики преступления так и не были найдены.

По данным СМИ, у погибшего харьковчанина остались жена и 23-летняя дочь. На момент трагедии Юлия Грузкова лежала в больнице и, согласно свидетельствам очевидцев, приехала, едва держась на ногах. После случившегося вдова продолжила нотариальную практику, которой занималась, как минимум, с 2006 года. Причины ее самоубийства сейчас выясняют полицейские.

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