История с застреленным в центре Харькова адвокатом получила жуткое продолжение

Об этом NewsRoom сообщили
собственные источники среди силовиков.
Напомним, юрист Александр Грузков стал жертвой киллера вечером 19 января 2015 года. В тот день мужчина припарковал свой автомобиль Lexus возле дома на улице Чичибабина и направился к подъезду, когда его догнал и расстрелял в спину злоумышленник. От полученных ранений адвокат скончался на месте. Исполнители и заказчики преступления так и не были найдены.
По данным СМИ, у погибшего харьковчанина остались жена и 23-летняя дочь. На момент трагедии Юлия Грузкова лежала в больнице и, согласно свидетельствам очевидцев, приехала, едва держась на ногах. После случившегося вдова продолжила нотариальную практику, которой занималась, как минимум, с 2006 года. Причины ее самоубийства сейчас выясняют полицейские.