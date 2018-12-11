История с застреленным в центре Харькова адвокатом получила жуткое продолжение 11 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковский нотариус, которая покончила с собой сегодня утром, была вдовой расстрелянного более трех лет назад адвоката и бизнесмена Александра Грузкова.