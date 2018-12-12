Харьков

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Жителей Харькова пригласили на Ночь архитектуры

Жителей Харькова пригласили на Ночь архитектуры
Ночь открытых дверей пройдет 14 декабря в Харьковской школе архитектуры (ул. Конторская, 5).
Для участия в мероприятии приглашаются все желающие, кому интересно творчество и развитие современной архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

По словам организаторов, в таком формате день открытых дверей пройдет впервые – гостей ждут познавательные лекции, интересные воркшопы, мастер-классы и возможность пообщаться в неформальной обстановке с практикующими архитекторами.

Так, все желающие смогут посетить воркшопы по рисованию - урбан-скетчингу, попробовать поработать с деревом, заняться макетированием или созданием виртуальной реальности. Также всех, кто хочет испытать свои силы в качестве архитектора, приглашают на мастер-класс по проектированию «Чудо для всех», который начнется в 18:00.

В ходе мероприятия архитектор, основатель Харьковской школы архитектуры Олег Дроздов прочитает лекцию «Как построить успешное архитектурное бюро в Украине» и расскажет учасникам мероприятия о достижениях харьковских архитекторов. Начало лекции - в 19:00.

Международным опытом создания архитектурных объектов на Ночи открытых дверей с гостями поделится эксперт из Литвы Игнас Уогинтас: он расскажет о проектах и опыте архитектурного бюро DO ARCHITECTS. Начало встречи - в 20:00.

Также в рамках мероприятия будет работать выставка «Образование в ХША: преимущества и возможности».

Вход на Ночь архитектуры – свободный.

С полной программой мероприятий в рамках Ночи архитектуры можно ознакомиться здесь.

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