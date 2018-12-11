Общество

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В Украине завершен очередной призыв на срочную военную службу

В Украине завершен очередной призыв на срочную военную службу
В соответствии с указом Президента в Украине почти завершен очередной призыв на срочную военную службу.
Призывными комиссиями в войска отправлены 17 тыс. 620 призывников, 98% от плана. Остальные 340 призывников будут отправлены по графику в течение недели, сообщил начальник Главного управления персонала – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко.

Во время каждой призывной кампании призывными комиссиями охватывается (вызывается) значительное количество лиц призывного возраста с целью:
  • уточнения (предоставления) отсрочек от призыва, предусмотренных законодательством;
  • проверки состояния здоровья (проведение медицинских обследований);
  • изучения уровня образования и других личных качеств;
  • включения в состав команд на отправку призванных лиц.

Призывными комиссиями проводится системная профилактически-разъяснительная работа об ответственности призывников за нарушение законодательства Украины относительно выполнения воинского долга.

Также Артур Артеменко напомнил о социальных гарантиях для граждан, призванных на срочную военную службу:
  • при призыве им выплачивается денежная помощь в размере двух минимальных заработных плат (3,5 тысяч грн);
  • военнослужащие находятся на полном государственном обеспечении, размещаются в казармах (на кораблях), обеспечиваются ежедневным трехразовым горячим питанием и военной формой одежды согласно установленным нормам;
  • им выплачивается ежемесячно 350-700 грн (от в/звания и должности) на дополнительные личные нужды;
  • при увольнении в запас им выплачивается выходное пособие в размере 8-ми должностных окладов (от 2800 до 5600 грн).

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