В Украине завершен очередной призыв на срочную военную службу

Призывными комиссиями в войска отправлены 17 тыс. 620 призывников, 98% от плана. Остальные 340 призывников будут отправлены по графику в течение недели, сообщил начальник Главного управления персонала – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко.
Во время каждой призывной кампании призывными комиссиями охватывается (вызывается) значительное количество лиц призывного возраста с целью:
- уточнения (предоставления) отсрочек от призыва, предусмотренных законодательством;
- проверки состояния здоровья (проведение медицинских обследований);
- изучения уровня образования и других личных качеств;
- включения в состав команд на отправку призванных лиц.
Призывными комиссиями проводится системная профилактически-разъяснительная работа об ответственности призывников за нарушение законодательства Украины относительно выполнения воинского долга.
Также Артур Артеменко напомнил о социальных гарантиях для граждан, призванных на срочную военную службу:
- при призыве им выплачивается денежная помощь в размере двух минимальных заработных плат (3,5 тысяч грн);
- военнослужащие находятся на полном государственном обеспечении, размещаются в казармах (на кораблях), обеспечиваются ежедневным трехразовым горячим питанием и военной формой одежды согласно установленным нормам;
- им выплачивается ежемесячно 350-700 грн (от в/звания и должности) на дополнительные личные нужды;
- при увольнении в запас им выплачивается выходное пособие в размере 8-ми должностных окладов (от 2800 до 5600 грн).