Названа предельная длительность здорового сна

Рекомендуемая норма сна для взрослых людей составляет от шести до восьми часов в сутки. Сон, который длится дольше, на 41% повышает риск инсульта, сердечной недостаточности и смерти. К такому выводу пришла команда исследователей из Объединенного медицинского колледжа Пекина. Причем эти выводы характерны и для тех, кто ночью спит минимум шесть часов, а затем еще днем. Об этом сообщает
«Вокруг света. Украина».
Больше не значит лучше
В исследовании приняли участие 116 632 взрослых в возрасте от 35 до 70 лет из 21 страны. За каждым добровольцем наблюдали в среднем в течение 7–8 лет.
В итоге ученые обнаружили, что каждый год из 1000 человек, которые спали рекомендуемые шесть-восемь часов в сутки, примерно 7,8 заболевали сердечно-сосудистыми недугами или умирали. Среди тех, кто спал от восьми до девяти часов, этот показатель вырос до 9,4 человека (на 5% выше риск), среди тех, кто спал девять-десять часов, – до 10,4 человека (на 17%), а среди тех, кто спал больше десяти часов, – до рекордных 14,8 человека (на 41%).
При этом ученые подчеркивают, что длительный сон сам по себе не вызывает смерть или плохое здоровье, скорее, это слабое здоровье заставляет человека больше спать. Например, больные раком чаще чувствуют себя уставшими и истощенными.
Спите днем – обратитесь к врачу
Сонливость в течение дня может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, говорят ученые. Исследования, проведенные на Ближнем Востоке, в Китае, Юго-Восточной Азии и в Южной Америке, где дневной сон – обычное дело, показали более высокий риск смерти или сердечно-сосудистых заболеваний у тех, кто спал достаточно ночью.
– Вялое состояние может быть признаком переутомления и недосыпа, которые, в свою очередь, могут повысить риск хронических заболеваний и смерти, – говорит Франческо Капуччио, профессор сердечно-сосудистой медицины и эпидемиологии Уорикского университета.
Чтобы лучше спать по ночам и легко посыпаться, достаточно придерживаться не скольких простых правил. Во-первых, не употреблять вечером кофе и алкоголь, во-вторых, заниматься физическими упражнения, и в-третьих, придерживаться сбалансированной диеты.
В ходе исследования китайские ученые не собирали данные о нарушениях сна, таких как бессонница, которые также могли повлиять на состояние здоровья добровольцев. Тем не менее, ясно одно: превышение нормы сна так же вредно, как и его недостаток. Поэтому врачам при наличии первых симптомов сердечно-сосудистых заболеваний стоит спросить у пациента о том, сколько часов в сутки он спит. Возможно, кому-то это спасет жизнь.