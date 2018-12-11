Под Харьковом мастерская лицея получила новые станки: фото-репортаж

Об этом сообщает пресс-служба
ХОГА.
Учебно-практический центр по профессии «Токарь. Станочник широкого профиля. Фрезеровщик. Шлифовщик. Сверловщик» открылся на базе Государственного учебного заведения «Изюмский региональный центр профессионального образования».
– Более 20 лет системе профтехобразования никто не уделял внимания, она просто выживала. Очень тяжело было смотреть, когда ученики заведений профтехобразования вынуждены были заниматься на станках или использовать другой учебно-методический материал 50-60-х годов прошлого века. Поэтому более двух лет подряд областная государственная администрация активно взялась за реформирование системы профессионально-технического образования. Конечно, в рамках государственной реформы. И мне очень приятно, что нам удалось сохранить систему профессионально-технического образования Харьковщины. Для главы ХОГА Юлии Светличной сфера образования является приоритетной. И, конечно, большую роль играет профтехобразование. Мы постепенно начали создавать региональные центры профтехобразования и обновлять материально-техническую базу, - сказал Анатолий Бабичев.
Он также отметил, что для Изюмского регионального центра профессионально-технического образования закупили новое современное оборудование.
– Выпускники этого заведения смогут конкурировать на рынке труда - не только в Украине, но и за рубежом. Мы, конечно, рассчитываем, что эти рабочие останутся трудиться в Харьковской области, - сказал Анатолий Бабичев.
Директор Изюмского регионального центра профессионального образования Любовь Колесник отметила, что, кроме приобретения нового оборудования, также был проведен ремонт зданий учреждения. В частности, из областного бюджета были выделены средства на работы в мастерской.
– В нелегкие для государства времена очень приятно, что у нас открывается такой центр. Это говорит о том, что государство, правительство, областная государственная администрация заботятся о системе профессионально-технического образования, заботятся о том, чтобы она развивалась, - сказала Любовь Колесник.
Анатолий Бабичев также напомнил, что в регионе создано более 10 центров профтехобразования. Оборудование будет обновляться ежегодно в каждом из них.