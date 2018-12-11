Под Харьковом мастерская лицея получила новые станки: фото-репортаж 11 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

11 декабря в Изюме открыли современный Учебно-практический центр по подготовке кадров по профессиям машиностроения. В торжественном мероприятии принял участие заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.