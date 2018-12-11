Политика

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В Германии обнаружили шпионское удостоверение Путина: фото-факт

В Германии обнаружили шпионское удостоверение Путина: фото-факт
В Германии в архивах Дрездена обнаружили служебное удостоверение, выданное на имя нынешнего президента России Владимира Путина.
Об этом пишет НВ со ссылкой на Bild.

Удостоверение на имя майора Путина было заверено печатью и действительно до конца 1989 года, цитирует материал немецкого издания АP.

Документ был найден в архивах дрезденского офиса Штази, благодаря удостоверению Путин мог беспрепятственно посещать офисы разведывательной организации и вербовать агентов на территории ГДР.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удостоверение может быть подлинным, так как Штази активно сотрудничало с КГБ.

"Могу предположить следующее: как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ и "Штази" были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями", -  цитирует Пескова ТАСС.

Добавим, что Путин с 1985 по 1990 год работал в представительстве КГБ СССР в Дрездене.

Министерство государственной безопасности ГДР (Ministerium für Staatssicherheit, неофициально сокращенно Stasi) - тайная полиция, контрразведывательный и разведывательный государственный орган Германской Демократической Республики. Штази оказывало большое влияние практически на все аспекты жизни граждан ГДР, обладая широчайшей сетью осведомителей.

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