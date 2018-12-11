В Германии обнаружили шпионское удостоверение Путина: фото-факт 11 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Германии в архивах Дрездена обнаружили служебное удостоверение, выданное на имя нынешнего президента России Владимира Путина.