Задержан один из организаторов массовых беспорядков в Луганске в 2014 году: видео-факт 11 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали одного из организаторов массовых беспорядков в Луганске в 2014 году, направленных на дестабилизацию ситуации в области и оккупацию ее территорий гибридными войсками РФ.