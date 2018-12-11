В Харькове полиция отобрала годовалую девочку у неадекватных родителей 11 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове правоохранители отобрали годовалую девочку у неадекватных родителей, которые поздней ночью провоцировали конфликты с прохожими.