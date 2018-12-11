В Харькове полиция отобрала годовалую девочку у неадекватных родителей

Об этом на своей странице Facebook сообщила
экс-патрульная и волонтер Ляна Теремкова.
"Ребёнок плакал на руках у так называемого папы, а мама с гордостью рассказывала о методах лечения простуды и снижения температуры у дочки - пиво! "Я давала ей пиво, чтобы она не вопила". Вот она мама!", - написала харьковчанка.
В пресс-службе патрульной полиции подтвердили информацию об инциденте. По данным копов, вызов на проспект Гагарина, 178 поступил около 19:00 10 декабря. Прибывшие на место происшествия правоохранители увидели мужчину и женщину в состоянии алкогольного опьянения, которые агрессивно вели себя по отношению к окружающим и полицейским. При этом на руках у нарушителя находилась маленькая девочка. Патрульные вместе с ювеналами изъяли ребенка и передали его медикам.
По данным источников в мэрии, сейчас малышка находится в больнице, где ее лечат от ринофарингита. После оказания необходимого объема медицинской помощи дальнейшую судьбу девочки решат полиция и представители службы по делам детей.