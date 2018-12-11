Школа для детей с нарушениями речи получит финподдержку от областного совета 11 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Заместитель председателя Харьковского областного совета, глава фракции «Відродження» в облсовете Владимир Скоробагач посетил Харьковский специальный учебно-воспитательный комплекс №7.

Он приехал туда, чтобы посмотреть, в каких условиях учатся дети и в чем они нуждаются.



Как сообщила директор учебного учреждения Юлия Масловcкая, в УВК воспитывается 264 ребенка с нарушениями речи, поэтому с ними также занимаются логопеды и дефектологи. Дети из области живут в школе с понедельника по пятницу, и очень важно создать для них комфортные условия. Пока в УВК есть одна проблема – старый кирпичный забор, который разрушается.



«Это проблема, потому что мы граничим с частным сектором. Мы стараемся его поддерживать, но это ненадолго. Забор разрушается из года в год, и хотелось бы, конечно, помощи в этом вопросе», - рассказала Юлия Масловcкая.



Владимир Скоробагач выслушал пожелания и принял просьбу во внимание. Он отметил, что средства на ремонт ограждения будут выделены в следующем году.



«Депутаты рассмотрят этот вопрос, и мы выделим деньги из областного бюджета для того, чтобы решить все проблемы, которые есть в этом учебном учреждении. Я считаю, что в целом УВК №7 хорошо финансируется, здесь тепло и уютно, светлые классы, хороший персонал. Преподаватели делают все, чтобы дети жили в комфорте и уюте», - отметил глава фракции «Відродження».