Космический аппарат NASA вышел за пределы Солнечной системы 11 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Второй раз в истории человечества, созданный людьми космический аппарат достиг межзвездного пространства. Речь о Voyager 2, который, по данным NASA, покинул пределы гелиосферы.