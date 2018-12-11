Общество

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Найдена связь между ростом человека и его сексуальной жизнью

Найдена связь между ростом человека и его сексуальной жизнью
Американские исследователи смогли обнаружить зависимость сексуальной жизни человека от его роста. Их исследование показало: обладатели высокого роста гораздо чаще позитивно оценивают качество своей сексуальной жизнью по сравнению с низкорослыми людьми.
Об этом пишет МедикФорум.

Специалистами был проведен опрос, в котором приняли участие тысяча человек. В результате и был сделан вывод о том, что сексуальная жизнь человека может зависеть от его роста.

– 58% людей, которые оценивали себя как высоких, оказались абсолютно удовлетворены своей сексуальной жизнью. Среди людей, считавших свой рост недостаточно высоким, средним, таковых оказалось только 54%. Среди низкорослых - 50%, - поделились исследователи полученными данными.

Также опрос позволил выявить и то, что большинство людей высокого роста считают этот «подарок природы» преимуществом не только в сексуальной жизни, но и в карьере. В частности, они высказывались о том, что высокие профессионально более успешны по сравнению с низкорослыми – их выделяет начальство, и они лучше зарабатывают.

Неудивительно, что большая часть мужчин, которые принимали участие в опросе (60% ) сообщили о том, что хотели бы иметь более высокий рост. Четверть из них и вовсе заявили, что если бы у них была возможность изменить свой рост хирургическим путем, они бы сделали это, не пожалев денег. 36% опрошенных женщин также выразили желание, чтобы их партнеры были немного выше.

– Сексуальная жизнь не зависит от роста напрямую. Но на нее влияет то, как человек сам себя воспринимает, его уверенность в себе. В этом плане влияние фактора роста может осуществляться косвенно, - заметили специалисты.

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