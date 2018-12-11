Найдена связь между ростом человека и его сексуальной жизнью 11 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Американские исследователи смогли обнаружить зависимость сексуальной жизни человека от его роста. Их исследование показало: обладатели высокого роста гораздо чаще позитивно оценивают качество своей сексуальной жизнью по сравнению с низкорослыми людьми.