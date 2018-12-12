В Украине «евробляхи» собираются отдавать военным бесплатно

Авторы законопроектов предлагают освободить от будущих санкций тех владельцев «евроблях», которые до 25 ноября 2018 передали в установленном порядке свои авто для нужд ВСУ, Нацгвардии, МВД, СБУ или другим государственным формированиям, которые непосредственно принимают участие в АТО/ООС, информируют
«Экономические новости».
Кроме того, госорганам предлагают разрешить растаможивать такие «евробляхи» без каких-либо налогов. Нормы будут касаться только легковушек (категория УКТ ЗЕТ 8703). Кроме этого, предлагается все конфискованные авто (по статьям 470 и 480 ТКУ) передавать ВСУ и другим подразделениям, которые участвуют в ООС.