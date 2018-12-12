Украина

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В Украине «евробляхи» собираются отдавать военным бесплатно

В Украине «евробляхи» собираются отдавать военным бесплатно
Нардепам предлагают освободить от ответственности граждан, которые ввезли «евробляхи» для военных нужд. Об этом говорится в новых законопроектах 9382 и 9383, которые 7 декабря появились на сайте Верховной Рады.
Авторы законопроектов предлагают освободить от будущих санкций тех владельцев «евроблях», которые до 25 ноября 2018 передали в установленном порядке свои авто для нужд ВСУ, Нацгвардии, МВД, СБУ или другим государственным формированиям, которые непосредственно принимают участие в АТО/ООС, информируют «Экономические новости».

Кроме того, госорганам предлагают разрешить растаможивать такие «евробляхи» без каких-либо налогов. Нормы будут касаться только легковушек (категория УКТ ЗЕТ 8703). Кроме этого, предлагается все конфискованные авто (по статьям 470 и 480 ТКУ) передавать ВСУ и другим подразделениям, которые участвуют в ООС.

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