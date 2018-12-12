В Украине «евробляхи» собираются отдавать военным бесплатно 12 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Нардепам предлагают освободить от ответственности граждан, которые ввезли «евробляхи» для военных нужд. Об этом говорится в новых законопроектах 9382 и 9383, которые 7 декабря появились на сайте Верховной Рады.