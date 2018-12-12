12-13 декабря на Харьковщине ожидается ухудшение погоды

Совещание прошло 11 декабря под руководством Вице-премьер-министра – vинистра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко – в режиме селекторного совещания. Участие в нем принял первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер сообщает
официальный сайт ХОГА.
По прогнозам Гидрометцентра, с 12 декабря в ряде регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий из-за циклона, который заходит с Черного моря. Штормовое предупреждение объявлено в семи областях: Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской. Там ожидаются сильные метели.
Ухудшение погодных условий, связанное с ливнями, прогнозируют в Луганской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. В связи с этим ожидается налипание мокрого снега и обледенения на проводах, деревьях и дорогах.
Уже 13 декабря циклон начнет терять активность.
Среди главных задач, определенных в ходе совещания, - обеспечение проезда по автодорогам, а также постоянное функционирование всех коммунальных служб.
Обратили внимание и на оперативные меры по восстановлению энергоснабжения - в случае, если подобные ситуации возникнут.
Сразу после завершения всеукраинского совещания состоялось заседание областного штаба ГСЧС. Представители всех служб, ответственных за обеспечение жизнедеятельности региона, доложили о готовности работать в осложненных погодных условиях.
– Харьковская область неоднократно доказывала готовность выполнять все задачи в гораздо худших погодных условиях, чем ожидается. Поэтому мы уверены, что справимся с поставленными задачами. Тем не менее, все должны быть в состоянии повышенной готовности, - отметил Марк Беккер. - Все службы должны работать на опережение, чтобы не допустить аварийных ситуаций.
Также первый заместитель председателя ХОГА дал поручение провести соответствующие заседания районных и городских штабов ГСЧС, чтобы на местном уровне разработать планы действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий.