На приобретение инсулинов Харькову не выделили и половины средств 12 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Целевая госсубвенция на закупку инсулинов для больных сахарным диабетом на 2019 год составила 28 млн 198 тысяч грн.