Харьков

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На приобретение инсулинов Харькову не выделили и половины средств

На приобретение инсулинов Харькову не выделили и половины средств
Целевая госсубвенция на закупку инсулинов для больных сахарным диабетом на 2019 год составила 28 млн 198 тысяч грн.
Как сообщили в Харьковском горсовете, эта сумма покрывает менее 43% потребности в инсулинах для больных сахарным диабетом. На сегодняшний день в Харькове зарегистрировано 6808 человек, страдающих сахарным диабетом. Годовая потребность обеспечения больных препаратами инсулина составляет 65 млн 569 тысяч грн.

На обеспечение людей бесплатными медикаментами в рамках программы «Доступные лекарства» городу выделена субвенция в размере 10 млн 61 тысяч грн.

В целом медицинская субвенция для Харькова на 2019 год составила 1 млрд 94 млн 99 тыс грн. Практически все эти средства будут направлены в фонд заработной платы работников медицинских учреждений.

Кроме того, в новом году за счет средств специального фонда городского бюджета 30 млн 531 тысяч грн планируется направить на закупку оборудования для коммунальных некоммерческих предприятий – учреждений здравоохранения, еще 40 млн 439 тысяч грн – на их капитальный ремонт.

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