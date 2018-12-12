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«Нажми на кнопку!» Сбылась вековая мечта любителей пива

«Нажми на кнопку!» Сбылась вековая мечта любителей пива
Южнокорейский производитель электроники LG анонсировал капсульную систему производства крафтового пива. Новинка будет выставляться на CES 2019 в Лас-Вегасе.
Об этом сообщает сама компания, передает ЛИГА.

Устройство называется LG HomeBrew. Домашний аппарат использует одноразовые капсулы, которые содержат солод, дрожжи, хмелевое масло и ароматизатор. Производители утверждают, что автоматизировали всю процедуру приготовления: от ферментации, газирования и выдерживания до подачи и очистки. Приготовить напиток можно нажатием одной кнопки.

Также компания сделала бесплатное сопутствующее приложение для Android и iOS. В нем можно будет следить за статусом HomeBrew и этапами приготовления пива.

Устройство сможет приготовить пять сортов напитка: американский IPA, американский бледный эль, английский стаут, бельгийский Witbier и сухой чешский Pilsner. Производительность - до 5 л пива за две недели в зависимости от сорта пива.

Цены устройства и комплектующих пока не объявлены.

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