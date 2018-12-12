«Нажми на кнопку!» Сбылась вековая мечта любителей пива

Об этом сообщает сама компания, передает
ЛИГА.
Устройство называется LG HomeBrew. Домашний аппарат использует одноразовые капсулы, которые содержат солод, дрожжи, хмелевое масло и ароматизатор. Производители утверждают, что автоматизировали всю процедуру приготовления: от ферментации, газирования и выдерживания до подачи и очистки. Приготовить напиток можно нажатием одной кнопки.
Также компания сделала бесплатное сопутствующее приложение для Android и iOS. В нем можно будет следить за статусом HomeBrew и этапами приготовления пива.
Устройство сможет приготовить пять сортов напитка: американский IPA, американский бледный эль, английский стаут, бельгийский Witbier и сухой чешский Pilsner. Производительность - до 5 л пива за две недели в зависимости от сорта пива.
Цены устройства и комплектующих пока не объявлены.