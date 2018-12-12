«Нажми на кнопку!» Сбылась вековая мечта любителей пива 12 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Южнокорейский производитель электроники LG анонсировал капсульную систему производства крафтового пива. Новинка будет выставляться на CES 2019 в Лас-Вегасе.